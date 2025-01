Wszystkie konta w jednej aplikacji ING. Na liście pojawia się popularna usługa

Klienci ING Banku Śląskiego mogą korzystać z ciekawej funkcji, w ramach której mogą dodać do aplikacji konta i karty z różnych banków. Do listy obsługiwanych usług dołącza teraz Revolut.

Dzięki usłudze Dodaj konto z innego banku masz podgląd swoich finansów z różnych banków w jednym miejscu. Dodanie konta z innego banku do Mojego ING, nie oznacza, że przenosisz je do naszego banku. Nadal będziesz z niego korzystać w innym banku, a u nas zobaczysz jego podgląd. Usługa jest bezpłatna. To cię zainteresuje Moje ING 2.0 - nowa aplikacja mobilna z istotnymi zmianamiW IKO przestanie działać jedna funkcja. PKO BP podało datę Reklama

– czytamy w komunikacie informującym o tym, że klienci ING Banku Śląskiego mogą już dodawać do aplikacji Moje ING konto Revolut pozwalające nie tylko na sprawdzenie środków, ale także podejrzeć wszystkie karty, historię transakcji, czy przeanalizować wydatki oraz ustalić miesięczne limity.

Revolut zawitał do ING. Jak dodać zewnętrzne konto do aplikacji banku?

Jak skorzystać z tej opcji? Cały proces dodania innego konta do Moje ING jest bardzo proste i sprowadza się do kilku kroków.

Po zalogowaniu do aplikacji, na stronie głównej, przejdź do grupy produktów Konta, następnie wybierz „Dodaj +” Zostaniesz przekierowany na specjalną, bezpieczną stronę logowania do tego banku. Zaloguj się tam. Potwierdź dodanie kont w aplikacji drugiego banku lub SMS-em i powróć do aplikacji Moje ING. Nowe konto będzie widoczne od razu z innymi swoimi kontami. Możesz nadać kontom własną nazwę oraz określić, jak mają być prezentowane.

Co ważne, dostęp do konta musi być przedłużany co 180 dni. Jak czytamy na stronach ING, dodatkowe konta widoczne są na ekranie startowym aplikacji mobilnej. Wystarczy dodać skrót stanu konta z innego banku. Będzie ono też wyświetlane w sekcji Dzisiaj i Historia (serwis www), a także po wejściu w szczegóły danego konta lub karty.

Oprócz Revoluta, do aplikacji Moje ING można dodać konta i karty z tych oto banków: Alior Bank, BNP Paribas, mBank, Bank Millennium, Pekao, PKO BP, Santander Bank Polska i Credit Agricole. Trzeba przyznać, że lista wygląda interesująco i obecność na niej Revoluta pokazuje, jak bardzo popularny w Polsce jest ten fintech. Jak informuje ING, z podglądu kont z innych banków w aplikacji można korzystać za darmo. Bank nie pobiera również żadnych opłat za zlecenie przelewu z konta w innym banku. Warto jednak upewnić się, czy druga instytucja nie pobiera opłaty za przelew – informacje te znajdziecie na stronach konkretnych banków i w ich tabelach opłat.