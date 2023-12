Jakich stacji radiowych najchętniej słuchają Polacy?

Krajowy Instytut Mediów opublikował dziś raport z badania konsumpcji treści audio dla rynków lokalnych z ostatniego półrocza, z którego to możemy dowiedzieć się czy rzeczywiście to radio RMF FM i Radio ZET są najpopularniejsze w całym kraju.

Ogólne badania słuchalności radia FM dla całego kraju są nieubłagalne od lat, przodują w nim niezmiennie dwie stacje - na pierwszym miejscu RMF FM z dużą przewagą na drugim radio ZET.

Bierze się to między innymi z tego, iż stacji FM słuchamy często w samochodzie, a opuszczając nim rogatki miast znikają nam z eteru stacje lokalne. Zerknijmy więc na dane lokalne i sprawdźmy czy wszędzie w kraju są odbiciem danych ogólnopolskich.

Województwo dolnośląskie

W całym województwie dolnośląskim ogólnopolskie RMF FM i Radio ZET mają sporą przewagę nad trzecim Radio ESKA, które to każdego dnia słucha o około 100 tys. mniej słuchaczy niż drugie Radio ZET i 200 tys. mniej niż lidera RMF FM.



Wrocław

Jak to wygląda w stolicy Dolnego Śląska? We Wrocławiu czołówka jest taka sama, jednak z mniejszą stratą AntyRadia i radio ESKA do radia ZET.



Województwo kujawsko-pomorskie

Podobnie jak w województwie dolnośląskim, województwo kujawsko-pomorskie również należy do RMF FM i Radia ZET, ale zaskakujące jest tu ostatnie miejsce na podium, na którym to znalazł się Program I Polskiego Radia.



Bydgoszcz

Zupełnie inaczej to wygląda w Bydgoszczy, gdzie radio ZET zepchnięte zostało na trzecie miejsce przez radio ESKA. Dramatycznie słabe wyniki ma tu "Trójka", którą dziennie słucha mniej niż tysiąc słuchaczy.



Toruń

Z kolei w Toruniu mamy tradycyjną dwójkę na czele - RMF FM i Radio ZET, na trzecim radio ESKA.



Województwo lubelskie

Nie inaczej jest w całym województwie lubelskim, choć tu podobnie jak w województwie kujawsko-pomorskim na trzecim miejscu jest "Jedynka", a radio ESKA na czwartym.



Lublin

Pierwsze zupełne wyłamanie się z ogólnopolskich wyników jest w Lublinie, gdzie najpopularniejszą stacją jest radio ESKA, na drugim RMF FM, a na trzecim kolejne zaskoczenie - RMF CLASSIC.



Województwo lubuskie

W województwie lubuskim z kolei klasycznie, z dużą przewagą wygrywa RMF FM i ZET, na trzecim ESKA.



Gorzów Wielkopolski

Za to w Gorzowie radio ZET ma mniejszą słuchalność niż ESKA.



Zielona Góra

W Zielonej Górze dość wysoko jest pierwsza typowo lokalna rozgłośnia - Radio Zielona Góra.



Województwo łódzkie

W łódzkim mamy tradycyjne podium - RMF FM, ZET i ESKA.



Łódź

Podobnie zresztą jak w stolicy województwa.



Województwo małopolskie

W przypadku województwa małopolskiego nie jest zaskoczeniem ogromna przewaga RMF FM, z tego bowiem regionu wywodzi się ta rozgłośnia.



Kraków

Dokładnie z Krakowa, gdzie wyprzedza TOK FM - to pierwsze podium tej rozgłośni.



Województwo mazowieckie

Radio RMF FM jest popularniejsze również w województwie mazowieckiem skąd wywodzi się z kolei radio ZET.



Warszawa

Również w stolicy radio ZET przegrywa z krakowskim radiem, a podium zamyka tu TOK FM.



Województwo opolskie

W województwie opolskim mamy wysoko drugą typowo lokalną rozgłośnię - Radio Park, które ustępuje jedynie RMF FM, wyprzedzając radio ZET.



Opole

Również w Opolu doceniane jest lokalne radio, tym razem Radio Opole.



Województwo podkarpackie

W województwie podkarpackim wracamy do standardów, a więc RMF FM, ZET na czele zestawienia najpopularniejszych rozgłośni, a na trzecim "Jedynka".



Rzeszów

W Rzeszowie mamy podmiankę tylko na trzecim miejscu w postaci radia ESKA.



Województwo podlaskie

Kolejne lokalne radio na podium pojawia się w województwie podlaskim - Polskie Radio Białystok.



Białystok

Jednak w stolicy województwa lepszą słuchalność ma ESKA, która wyprzedza radio ZET.



Województwo pomorskie

W województwie pomorskim po raz pierwszy wysoko plasuje się młodzieżowe radio RMF MAXXX.



Trójmiasto

Identyczna kolejność słuchalności rozgłośni jest też w Trójmieście.



Województwo śląskie

Sporą przewagę nad konkurencją RMF FM ma również w sąsiadującym z Małopolską województwie śląskim. Na trzecim miejscu mamy tu też kolejne radio lokalne - Polskie Radio Katowice.



Katowice

Jeszcze popularniejsze to radio jest w Katowicach, gdzie zajmuje drugie miejsce wyprzedzając radio ZET.



Województwo świętokrzyskie

Natomiast w województwie świętokrzyskim na trzecim miejscu jest lokalne Radio Kielce.



Kielce

Tożsamą kolejność mamy w stolicy województwa - w Kielcach.



Województwo warmińsko-mazurskie

W kolejnym województwie, to Polskie Radio Olsztyn próbuje rywalizować z ogólnopolskimi liderami.



Olsztyn

Nieco lepiej radzi sobie ono w stolicy województwa - Olsztynie, gdzie zajmuje drugie miejsce wyprzedzając radio ZET.



Województwo wielkopolskie

W województwie wielkopolskim na podium wraca ESKA.



Poznań

Natomiast w Poznaniu drugi przypadek przejęcia fotelu lidera od RMF FM, Radio ESKA jest najpopularniejszą rozgłośnią w stolicy Wielkopolski.



Województwo zachodniopomorskie

W ostatnim z województw na trzecim miejscu mamy lokalne Radio Szczecin, które w czasach swojej świetności wyprzedzało RMF FM i Radio ZET.



Szczecin

Z kolei w Szczecinie, najpopularniejsze jest radio ZET, to pierwszy przypadek gdy ta rozgłośnia zajmuje pierwsze miejsce.



Najpopularniejsze stacje radiowe w internecie

Jak widać, nawet na rynku lokalnym trudno jest rywalizować z ogólnopolskimi stacjami. Niemniej na koniec z ciekawości i dla kontrastu zerknijmy jeszcze na najpopularniejsze stacje radiowe słuchane przez internet.



W tym przypadku mamy dane ogólnopolskie, według których to RMF FM i ZET przeplatane są w czołówce dwoma internetowymi rozgłośniami - Radio 357 i Radio Nowy Świat.

Stock Image from Depositphotos.