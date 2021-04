Żadnych spadków, tylko wzrost. Wyniki kwartalne Apple – Q2 2021

Apple przyzwyczaiło nas już do tego, że choć ich sprzęty niekoniecznie zawsze są emejzing, to wyniki finansowe zawsze są wow. Dlatego też najczęstszym pytaniem przed ich oficjalną publikacją nie jest: czy firma zarobiła więcej niż ostatnio, a raczej o ile więcej firma zarobiła. Wyniki za drugi kwartał 2021 roku są bardzo dobre — i choć, zgodnie ze swoją polityką, Apple nie wdaje się w szczegóły i nie podaje konkretnych sum dla każdej z kategorii — to wiadomo, że w tym fiskalnym kwartale na kontach firmy pojawiło się 89,9 miliardów dolarów. Jest to wzrost o 54% z porównaniem do analogicznego czasu w ubiegłym roku, zaś zysk netto to 23,6 miliardów dolarów.