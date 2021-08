Ogromny wzrost popularności przelewów na telefon BLIK. Chyba wiem z czego wynika

Zachwycanie się wzrostami popularności BLIKA przy płatnościach online stało się już nudne. Zyskują regularnie co kwartał praktycznie od samego początku BLIKA w Polsce. Ale to, co dzieje się z płatnościami P2P na numer telefonu jest mocno zaskakujące.

Płatność online za zakupy internetowe to chyba najwygodniejsza i najbezpieczniejsza obecnie opcja na rynku. Doceniają ją internauci i ochoczo korzystają od wielu lat.

W II kwartale 2021 roku spośród 176 mln transakcji, 69,2% stanowiły właśnie płatności internetowe, ale jeszcze w I kwartale tego roku było to aż 74,2%. Udział ten topnieje kosztem wzrostów popularności płatności P2P na numer telefonu, które w I kwartale stanowiły 12,2% wszystkich transakcji, a w ostatnim kwartale już 14,5%.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK:

Od dłuższego czasu jesteśmy przekonani, że płatności natychmiastowe to przyszłość rozliczeń pomiędzy ludźmi. To najszybszy i najłatwiejszy sposób na przekazanie sobie pieniędzy bezgotówkowo i bezproblemowo. Rok do roku udział transakcji P2P we wszystkich realizowanych BLIKIEM wzrósł o 5 punktów procentowych, a udział e-commerce spadł poniżej 70 proc. Struktura transakcyjności jest coraz bardziej zrównoważona.

Jeszcze wyraźniej to widać, gdy porównamy rok do roku. W analogicznym okresie 2020 roku dokonano 8,9 mln transakcji P2P, a w II kwartale tego roku już 25,5 mln, to wzrost aż o 187% - takiej dynamiki nie miały te transakcje nigdy w historii. Łącznie w minionym kwartale przelano w ten sposób 3 mld zł, średnia wartość przelewu wyniosła 118 zł, a w rekordowym dniu dokonano 450 tys. przelewów P2P.

Z czego to może wynikać? To moje osobiste obserwacje, ale to nie może być przypadek, w ostatnich dwóch miesiącach trzy razy w małych miejscowościach w sklepach na pytanie o możliwość płatności kartą usłyszałem odpowiedź przyjęcia jej BLIKIEM na numer telefonu. Była w tym jedna miejscowość nad Dunajcem, gdzie jest olbrzymi przemiał ludzi, to musi się jakoś przekładać na te wzrosty.

A jak to wyglada z pozostałymi transakcjami? Tradycyjnie płatności w internecie rosną z roku na rok. W porównaniu z rokiem ubiegłym w II kwartale tego roku dokonano 66% więcej transakcji - 121,5 mln.

Co ciekawe, mimo iż jeszcze nie doczekaliśmy się szerokiego udostępnienia BLIKA zbliżeniowego, spore wzrosty mają też płatności BLIKIEM w terminalach płatniczych w sklepach stacjonarnych. Tutaj odnotowano wzrost aż o 133%, z 8,4 mln transakcji w II kwartale w roku ubiegłym do 19,6 mln w minionym kwartale.

Z kolei jeśli chodzi o wypłaty gotówki z bankomatów liczba transakcji rok do roku wzrosła o 65%, z 5,5 mln w II kwartale 2020 roku do 9,1 mln w tym roku.

Średnio dziennie w minionym kwartale dokonywano prawie 2 mln transakcji BLIKIEM, w rekordowym dniu było to 2,5 mln, a średnia kwota transakcji wyniosła 137 zł. Największe kwoty wypłacamy z bankomatów, średnio 627 zł, a najmniejsze płatności dokonujemy w terminalach płatniczych, średnio 54 zł.

Na koniec II kwartału z BLIKA korzystało już 8 mln aktywnych użytkowników, bez wliczania tych, którzy dokonują tylko przelewów P2P. Tak więc tylko w ostatnim roku przybyło prawie 3 mln nowych użytkowników tych płatności mobilnych.

To jak dynamicznie rośnie popularność BLIKA we wszystkich kanałach płatności doskonale pokazuje ostatnia grafika z kwartalnych wyników PSP.

Źródło: Polski Standard Płatności (PSP) - operator płatności mobilnych BLIK.