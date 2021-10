Nie pierwszy raz nowoczesność puka do tej branży, rok temu informowaliśmy Was o nowości od ProfiAuto, dzięki której możemy umówić się z mechanikiem przez aplikację mobilną, teraz DobryMechanik.pl udostępnia platformę internetową do umawiania się do warsztatu.

ProfiAuto pozwala z poziomu aplikacji mobilnej na Androida i iOS umówić się do wybranego warsztatu i opłacić naprawę, łącznie z odebraniem przez mechanika auta i odstawieniem pod drzwi po naprawie.

DobryMechanik.pl z kolei, to platforma internetowa, dzięki której umówimy się do warsztatu bez konieczności dzwonienia, co jak wiemy często kończy się wiszeniem na słuchawce. Na stronie DobryMechanik.pl dostępny jest system rezerwacji wizyt i wolnych terminów, dzięki czemu bez problemu zarezerwujemy sobie dowolny czas na naprawę.

W pierwszej kolejności system ten działa w odniesieniu do usług związanych z wymianą opon, a w dalszej kolejności dostosowany będzie do automatycznej rezerwacji w przypadku innych pozostałych usług sprawdzonych mechaników. Usługa wymiany opon wiosną 2021 roku była rezerwowana w ten sposób o 64% częściej w porównaniu do 2020 r. i aż o 123% częściej niż w roku 2019.

Filip Goździewicz, członek zarządu DobryMechanik.pl:

Szybkie i wygodne umawianie terminu naprawy przez Internet to kolejny krok, żeby wykorzystać technologię do poprawy jakości obsługi na rynku usług motoryzacyjnych. Według naszych danych co piąty kierowca nie może dodzwonić się do warsztatu w sezonie wymiany opon. Dzięki tej zmianie milion użytkowników, który odwiedza nasz portal każdego miesiąca, może umówić się na wymianę opon przez internet o dowolnej porze dnia bez konieczności kontaktu z warsztatem. Z kolei mechanicy oszczędzają mnóstwo czasu na odbieranie telefonów od klientów. Szczególnie w sezonie może to pomóc usprawnić i przyspieszyć obsługę klientów.

Jak to działa dokładnie? W pierwszej kolejności wybieramy miejscowość, w której szukamy mechanika, wybrać naprawę główną, na której nam najbardziej zależy - w tym wypadku wymianę opon oraz markę i model naszego auta.

W wynikach wyszukiwania pojawią się lista warsztatów w wybranej okolicy z wolnymi terminami, spośród których możemy wybrać dogodny dla nas i umówić się na realizację usługi online. Czyli podobnie, jak to działa na platformie do umawiania wizyt Booksy. W dalszej kolejności wypełniamy formularz naprawy, w którym podajemy szczegóły naszego pojazdu, nasze dane kontaktowe i finalnie umawiamy się na wizytę.

Po pomyślnym przejściu tego procesu otrzymujemy na podany adres email i numer telefonu potwierdzenie zlecenia usługi oraz przypomnienie o wizycie przed jej bliskim terminem.

Poza automatycznym umawianiem na wymianę opon, platforma pozwala na wycenę innych napraw dostępnych w warsztatach mechaników, na które to również możemy się umówić w terminach już bardziej ogólnych - na przykład w godzinach porannych 8:00 - 9:00 czy przedpołudniowych 9:00 - 12:00, a o dokładnej godzinie przyjęcia auta powiadomieni zostaniemy telefoniczne, czyli również odchodzi tu konieczność próby osobistego dodzwaniania się do wybranego warsztatu.

Jak wspominałem, główna funkcjonalność platformy, czyli wybór spośród konkretnych terminów do przyjęcia auta do naprawy, oprócz wymiany opon w przyszłym roku zostanie rozszerzona o większość usług związanych z naprawami eksploatacyjnymi, które to będzie można zarezerwować bez kontaktu z mechanikiem.

Wszystkie warsztaty samochodowe znajdujące się na platformie DobryMechanik.pl są sprawdzone przez twórców serwisu. Dodatkowo, na każdym profilu możemy zapoznać się z opiniami o nich, wystawionymi przez kierowców, którzy skorzystali z ich usług. Są też warsztaty, w których to otrzymamy gwarancję na wykonane usługi czy wymienione części.

Źródło: DobryMechanik.pl.