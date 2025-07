LEGO zaprezentowało właśnie swój najnowszy zestaw w partnerstwie z kultową firmą. Pierwsze wzmianki pojawiły się jeszcze w lutym bieżącego roku, a teraz nareszcie przyszło ujrzeć, jak się prezentuje finalny produkt. Jest na co czekać, to będzie spełnienie marzeń niejednej osoby!

Świeżo ukazany zestaw rozszerzy katalog firmy o kolejny element partnerstwa z kultowym, japońskim producentem gier i konsol. Jak się więc można domyślać, to właśnie będzie główny temat nowej propozycji, która zabierze wielu w czasy dzieciństwa.

Reklama

LEGO zachwyca nowym zestawem. Oto ulubiona kieszonkowa konsola w nowej odsłonie

Fani retro gamingu i klocków LEGO mają powody do świętowania. LEGO, we współpracy z Nintendo, oficjalnie zapowiedziało zestaw, który już teraz elektryzuje społeczność kolekcjonerów i miłośników klasycznych technologii. Jesienią tego roku na półki sklepowe trafi LEGO Game Boy – niemal wierna replika kultowej przenośnej konsoli, która w 1989 roku zrewolucjonizowała świat gier wideo.

LEGO

Zestaw LEGO Game Boy (numer 72046) składa się z 421 elementów. Projektanci zadbali o każdy detal kultowego urządzenia, od charakterystycznego krzyżaka, przez fioletowe przyciski A i B, aż po wąskie przyciski SELECT i START, a także pokrętła do regulacji kontrastu i głośności. Całość można zbudować w niemal rzeczywistej skali 1:1, co sprawia, że w efekcie końcowym otrzymujemy egzemplarz "jak żywy".

LEGO

LEGO nie byłoby sobą, gdyby nie dodało kilku smaczków – w zestawie znajdziemy wymienne, zbudowane z klocków kartridże z reprezentantami ukochanych serii The Legend of Zelda i Super Mario. Producenci uraczyli fanów grami The Legend of Zelda: Link’s Awakening oraz Super Mario Land. Dodatkowo, po złożeniu modelu użytkownik może wybrać, który ekran będzie „wyświetlany” na konsoli, a jest ich aż trzy, do wyboru są klasyczny ekran startowy Nintendo lub jeden z ekranów gier.

Cena zestawu została ustalona na 269,99 złotych. Nie jest to mała kwota, ale biorąc pod uwagę licencję Nintendo oraz walor kolekcjonerski, wydaje się być to propozycją rozsądną. LEGO Game Boy trafi do sprzedaży 1 października 2025 roku i już teraz można go zamawiać w przedsprzedaży. Ten zestaw to nie tylko nostalgia, ale i świetny prezent dla każdego, kto pamięta czasy, gdy Game Boy był synonimem przenośnej rozrywki, a baterie AA – towarem deficytowym. LEGO Game Boy to kolejny dowód na to, że duńska firma wie, jak rozgrzać serca fanów, łącząc kreatywność z technologicznymi ikonami.

Historia Game Boya Nintendo w pigułce, każdy go pragnął

Game Boy to prawdziwa legenda świata gier, która narodziła się w 1989 roku w Japonii. Pomysł na nią był prosty: dać graczom możliwość zabawy poza domem, bez konieczności podłączania się do telewizora (a i przy okazji stworzyć coś niedrogiego z łatwo dostępnych komponentów). Mała, szara konsolka z czarno-białym ekranem, która szybko podbiła serca dzieci i dorosłych na całym świecie. W czasach, gdy internet jeszcze nie był częścią codziennego życia, a kolorowy ekran luksusem, Game Boy pozwalał zabrać Tetrisa, Mario czy Pokemony na szkolną przerwę, rodzinne wakacje albo pod koc w zimowy wieczór.

Hillary Cinton i Tetris na Game Boyu / Tetris Forever

Nintendo trafiło w dziesiątkę – do dziś sprzedaż Game Boya i jego kolejnych wersji przekroczyła łącznie 120 milionów sztuk. Przez lata konsolka doczekała się kilku wcieleń od klasycznego modelu, przez kolorowego Game Boya Color, aż po miniaturowego Game Boy'a Micro. Każda wersja miała swoje grono fanów, ale jedno się nie zmieniało – Game Boy to synonim mobilnej rozrywki, prostoty i niezniszczalności. Do dziś wielu graczy wspomina go z uśmiechem, a kultowy dźwięk uruchamiania konsoli to dla nich muzyka dzieciństwa.

Reklama

Źródło: digitaltrends, lego