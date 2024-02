Wyjątkowe zestawy LEGO. Są limitowane i nie do kupienia w oficjalnym sklepie

BrickLink to największa i najbardziej popularna platforma, na której społeczność fanów klocków LEGO dzieli się swoją pasją. To także sklep, w którym można zamawiać i wymieniać się pojedynczymi klockami. Tworzysz wymyślną konstrukcję, ale brakuje ci konkretnego klocka i nie chcesz kupować całego zestawu, by go zdobyć? Wystarczy odwiedzić serwis i poszukać wśród wielu sprzedawców - także z Polski. BrickLink choć zaczynał jako projekt fanowski, w 2019 r. trafił pod skrzydła LEGO i stale się rozwija oferując swoim użytkownikom cały szereg możliwości, w tym projektowania zestawów z wykorzystaniem aplikacji BrickLink Studio oraz katalogu ok. 8500 unikalnych kombinacji kolorowych elementów. A w ramach programu BrickLink Designer Program, najwyżej ocenione przez społeczność serwisu zestawy, mają możliwość trafić do sprzedaży.

Z wyobraźni do fabryki. Te zestawy LEGO trafią do produkcji

Tak też jest w przypadku finalistów najnowszej odsłony programu, który składa się z czterech serii. I to właśnie pierwsza seria zbliża się do etapu, w którym społeczność BrickLink będzie miała możliwość kupienia 5 najpopularniejszych zestawów. Oto one:

Stara, ceglana konstrukcja i posiada 6 dużych okien i 2 duże drzwi, które umożliwiają lokomotywom swobodne wjeżdżanie i wyjeżdżanie. Dwa duże kominy i wiatrak służą do wentylacji. Wewnątrz znajduje się w pełni wyposażony warsztat. Duża różnorodność maszyn i narzędzi obejmuje: starą tokarkę, imadło, wiertarkę stołową, spawarkę oksyacetylenową, młotki, młotki i wiele innych przydatnych narzędzi. Na samej górze budynku, tuż pod dachem, znajduje się w pełni działająca suwnica, za pomocą której można podnosić i przenosić ciężkie silniki lokomotyw. Z przodu szopy znajduje się pompa zaopatrująca silniki w wodę, a z tyłu mała chatka z niewielkim biurem i kuchenką. Cena zestawu? 999 zł.

Wysoka, mierząca prawie 60 cm konstrukcja składa się z 3995 elementów. Forteca jest składana i zawiera wyjmowane sekcje, aby umożliwić łatwy dostęp do wszystkich części wnętrza. Jak mówią projektanci, proces budowy nie powinien być dużym wyzwaniem, ale nawet zaawansowani budowniczowie znajdą kilka fajnych i nieoczekiwanych szczegółów i zastosowań różnych rodzajów klocków, w tym elementów Technic zarówno w samej konstrukcji, jak i dekoracjach. Cena zestawu? 1599,99 zł.

Zestaw składający się z 3532 elementów to ulica z budynkami o fasadach w stylu Haussmanna pozwalają zajrzeć do środka niektórych z nich. Na parterze znajduje się duża piekarnia, mała kwiaciarnia, a także bistro umieszczone w rogu. Drugie piętro to luksusowy salon, mała kuchnia z jadalnią, a także sala bilardowa. Na trzecim piętrze znajduje się dwupokojowy apartament z łazienką, atelier, a także mała sypialnia/apartament. Na czwartym piętrze znajduje się mały apartament z tarasem na dachu, tworzący miłą paryską atmosferę. Cena zestawu? 1349,99 zł.

Składający się z 1906 elementów sklep jest jednopiętrowym budynkiem o ciekawej kolorystyce. Piaskowy błękit współgra z białymi dodatkami. Ściany wykonane są z poziomych desek. Nad wejściem mamy duży dach, który chroni nas przed słońcem. Z boku budynku znajduje się mniejszy daszek nad skrzynkami z warzywami i owocami. Na werandzie znajduje się również bujany fotel - ulubione miejsce właściciela do spędzania wolnego czasu. W środku pełno jest półek, regałów na których umieszczone są najróżniejsze produkty oferowane przez sklep. Cena zestawu? 649,99 zł.

Składająca się z 539 elementów budka z jedzeniem to w pełni wyposażony bar z przekąskami ze szczegółowym wnętrzem, w tym frytkownicą, maszyną do koktajli mlecznych, grillem do kanapek, lodówką, a nawet miejsce z sosami i przyprawami. Tylne zawiasy otwierają się, zapewniając łatwy dostęp do środka. Cena zestawu? 209,99 zł.

Jak je kupić? Użytkownicy BrickLink będą mogli zamawiać swoje ulubione zestawy w przedsprzedaży już jutro, 7 lutego. Warto jednak zwrócić uwagę, że na chętnych nałożony jest limit 2 zestawów na gospodarstwo domowe, co zapewne ma ograniczyć sytuację zwiększającą prawdopodobieństwo produkcji w nieuczciwy sposób. Bo fakt, że złożymy zamówienie, nie oznacza, że zestaw zostanie wyprodukowany. Projekty musi uzyskać ponad 3000 zamówień w przedsprzedaży - tylko wtedy zostaną wyprodukowane. W ramach limitowanej, jednorazowej produkcji wyprodukowanych zostanie do 30 tysięcy sztuk każdego zestawu.

Zestawy wyprodukowane będą w fabrykach LEGO. Zamówienia będą gotowe do wysyłki w lipcu 2024 r. (około 6 miesięcy po złożeniu zamówienia w przedsprzedaży). BrickLink zastrzega jednak, że te daty i czas wysyłki mogą się różnić w zależności od zestawu. W przyszłości poznamy też kolejne projekty, które mają szansę trafić do produkcji w ramach BrickLink Designer Program. Seria 2 jest na etapie końcowym, gdzie projekty są dopracowywane i omawiane z ekspertami BrickLink. W maju powinniśmy poznać zwycięzców, a w czerwcu ruszy ich akcja crowdfunding. Podobnie sprawa wygląda w przypadku Serii 3, gdzie 5 zwycięskich projektów poddawanych jest teraz dodatkowej ocenie i dopracowaniu. W ramach Serii 4, społeczność BrickLink głosuje obecnie nad ulubionymi projektami, które użytkownicy chcieliby zobaczyć jako pełnowartościowe projekty. Swoje głosy możecie oddawać na dedykowanej stronie programu.