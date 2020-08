Ile jesteśmy w stanie poświęcić dla wygody? Jak widać, bardzo dużo

Kiedy rozmawiam o technologii – czy to ze znajomy, czy z wami na łamach Antyweb.pl, zauważyłem, że dyskusja dzieli ludzi na dwa obozy. Jeden z nich to ludzie, którzy podczas wyboru nowego urządzenia kierują się tylko i wyłącznie funkcjonalnością i trwałością danego rozwiązania. Zazwyczaj są to konsumenci bardzo świadomi, którzy dokładnie badają rynek przed każdym zakupem, nie są przywiązani do jednej marki i dużo czasu poświęcają na aktualizowaniu swojej wiedzy na temat obszaru, w którym działa dane urządzenie. Jest też druga grupa – osoby, które najbardziej cenią sobie w urządzeniach to, że… te po prostu działają. Nie chodzi tu jednak o zwykłe działanie, ale o to, że jak najmniej trzeba przy nich robić, a najlepiej, żeby bezawaryjnie działały od razu po wyjęciu z pudełka. Nie mam absolutnie żadnej możliwości estymacji, która z tych grup jest większa, ale ciężko jest nie odnieść wrażenia, że to właśnie druga grupa jest większa, ponieważ to właśnie ją zdają się faworyzować producenci.

Dla wygody jesteśmy w stanie poświęcić całkiem sporo

Jak byśmy się przed tym nie zapierali, komputery przeszły bardzo, bardzo długą drogę, jeżeli chodzi o ewolucję pod kątem wygody użytkowania. Zmiana z tekstowego DOS na interfejs graficzny, postępująca miniaturyzacja pozwalająca nam zabrać więcej mocy ze sobą, czy też postępująca kompatybilność (chociażby w przypadku ładowarek do telefonów), pozwalająca zapominać o problemach, które mieliśmy jeszcze kilka lat temu. Jednakże takie ułatwienia często nie są „za darmo” i jeżeli chcemy, by coś było wygodne – musimy poświęcić coś innego. I patrząc na to, jakie kategorie produktowe święcą dziś popularność, zacząłem zauważać, że ludzie dla wygody są w stanie poświęcić całkiem dużo. Przykłady? A i owszem, znajdzie się trochę. Zacznijmy może od przechowywania plików w chmurze. Być może powiedzenie „there is no cloud, it’s just someone else’s computer” nie jest do końca trafne, ale w miarę dobrze pokazuje, co robi się zawierzając swoje kopie zapasowe, pliki czy dokumenty wirtualnym dyskom. Masowe wycieki czy włamania na konta znanych osób powinny zniechęcić ludzi do używania tych systemów, a jednak – popularność chmury rośnie z roku na rok.