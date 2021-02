Najbardziej irytujące zakupy? Aukcje, których może nikt nigdy nie wygrać

Z jednej strony — przypomina to prawdziwy dom aukcyjny, bo największym zwycięzcą jest sprzedawca. To on ma szansę wyjść z tego pojedynku z największym zyskiem. Jako kupujący czułem się sfrustrowany przeciąganym o kilkadziesiąt minut procederem zakupu. No i ze względu na specyfikę tej zabawy, ustawienie maksymalnej kwoty którą jestem w stanie dać godzinę przed końcem aukcji nie wchodziło w grę, bo przelicytowanie jej o 100 jenów to żadna filozofia. Dlatego trzeba było usiąść, obserwować i kiedy szaleństwo innych licytujących się zakończyło – dołączyć do zabawy i przedłużyć o kolejnych kilka minut. Niedzielną aukcję przedłużyliśmy tak o ponad 40 minut, wczorajszą — nawet więcej. Wygrałem, było warto (tym bardziej że takiego zestawu nie udało mi się znaleźć nigdzie indziej), ale cieszę się że powiodło się przy pierwszej próbie. I mam cichą nadzieję, że więcej nie strzeli mi do głowy licytacja rzeczy, które poza pojedynczymi aukcjami znalazłem wyłącznie wśród międzynarodowych biznesmenów sprzedających je wielokrotnie drożej. Ale przywykłem już do tego, że u nich przedmioty powszechnie dostępne w Japonii za 100 jenów (ok. 3,5 zł) są warte co najmniej 40 euro (ok. 180 zł) – plus kilkadziesiąt złotych wysyłki, rzecz jasna.

Nigdy nie lubiłem aukcji internetowych, ale teraz będę unikać ich jeszcze bardziej

Czy może tutaj wychodzić moje nieobycie w aukcjach? Tak. Czy jeszcze bardziej skomplikowany system gdzie nie ma ustalonej odgórnie ceny przekona mnie do częstszego brania udziału w licytacjach? Nie, nie i jeszcze raz nie. Wciąż, w mojej opinii, najlepsza oferta to ta, gdzie jest sztywno ustalona cena, a zakup to kwestia kilku kliknięć. Jeżeli mi nie odpowiada, nie kupuję – ale przynajmniej nie tracę niepotrzebnie czasu i nerwów. Może kiedyś się uda.