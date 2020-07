Pamiętajmy o tym, że wojna odbywa się również w cyberprzestrzeni

Wybory 2020, gdyby były przeprowadzane również w formie e-votingu, być może stałyby się obiektem ataku ze strony zainteresowanego destabilizacją kraju mocarstwa. Pamiętajmy o przypadku z Estonii właśnie, gdy w 2007 roku upadł pomnik żołnierza radzieckiego w Tallinie. Krótko po tym, kraj ten stał się ofiarą jednego z poważniejszych incydentów w cyberprzestrzeni w historii: to właśnie po nim, NATO rozpoczęło prace nad włączeniem cyberprzestrzeni do domen operacyjnych sojuszu – obok domeny lądowej, powietrznej i morskiej. Dzisiaj uważa się natomiast, że Estonia jest jednym z 5 najlepiej zabezpieczonych przed atakami cybernetycznymi państw na świecie.

Jest więc mnóstwo kwestii, które należy rozważyć przed wprowadzeniem e-wyborów w Polsce. Pewne jest natomiast to, że gdyby wybory 2020 w Polsce były przeprowadzane w internecie, bylibyśmy „kryci” w kontekście koronawirusa. Do tego jednak jest bardzo, bardzo daleka droga. Nie sądzę, by kolejne wybory były prowadzone w systemie e-votingu.

Ale trzeba o taki system zadbać – mimo możliwych wad i przygotować się do jego wdrożenia na tyle, by był on bezpieczny oraz poważany wśród społeczeństwa. Do tego trzeba m. in. wysokiego zaufania obywateli do aparatu państwa – to natomiast jest w Polsce istotnym problemem i nie sądzę, aby to zmieniło się w ciągu najbliższych kilku lat.

Nie bez znaczenia jest również przekonanie niektórych Polaków co do bylejakości „urzędniczych systemów informatycznych”. Wcześniejsze niepowodzenia, incydenty związane z niedostępnością / nieprzystępnością usług rządowych mogą ciągnąć się za „polską informatyzacją” przez długie, długie lata. Jest więc nad czym pracować – ale zdecydowanie warto. Nikt przecież nie powiedział, że SARS-CoV-2 to jedyne zagrożenie, które może zagrozić prawidłowemu działaniu państwa.