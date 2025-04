Wybitne RPG za drobne. Obok tych tytułów nie można przejść obojętnie

Humble Bundle, wcześniej znane jako Humble Indie Bundle, to cyfrowe pakiety multimediów, które w zależności od aktualnie trwającej akcji zawierają gry komputerowe, albumy muzyczne, e-booki lub filmy. Co je wyróżnia? Możesz samodzielnie określić cenę zakupu (z uwzględnieniem ustawionego minimalnego progu). Początkowo Humble Bundle koncentrowało się na niezależnych producentach gier, oferując tytuły na różne platformy – także na konsole.

Reklama

Pakiety nosiły wówczas nazwę Humble Indie Bundle. Przez 13 lat oferta platformy znacząco się rozszerzyła i nie raz można tam było znaleźć tytuły od dużych wydawców. Jednak najpopularniejsze były te, których minimalny próg cenowy zaczynał się od kilku złotych (równowartość 1 dolara, a póżniej 1 euro). I choć sklep nie organizuje już zbyt często tego typu akcji, gdzie za ok. 4 zł można było dostać kilka fajnych gier, wciąż cieszy się całkiem sporą popularnością.

Najnowszy zestaw, nazwany "Humble Bundle – Dice and Destiny" to prawdziwa gratka dla fanów gier RPG. Już w pierwszym progu cenowym, za 6,46 euro (ok. 27 zł) można dostać trzy mocne tytuły: Disco Elysium w wersji Final Cut, Pillars of Eternity w edycji Definitive Edition oraz Roadwarden. Serii Pillars of Eternity fanom gatunku nie trzeba specjalnie przedstawiać. Przez wielu nazywana jest pogromcą Diablo. I choć nie może pochwalić się podobnymi wynikami sprzedaży co hit Blizzarda, gra znalazła sobie uznanie na całym świecie. Podobnie jest z Disco Elysium, które zachwyciło nie tylko od strony wizualnej, ale przede wszystkim za sprawą opowiedzianej w niej historii.

Hity za niewielkie pieniądze. Nowe Humble Bundle to pozycja obowiązkowa dla fanów RPG

Jednak to nie koniec, gdyż wydając 9,23 euro (ok. 38 zł) dostaniecie dodatkowo dwie gry: Pillars of Eternity II: Deadfire w wersji Obsidian Edition oraz Citizen Sleeper. Decydując się na najdroższy pakiet kosztujący 12,01 euro (ok. 50 zł) otrzymacie powyższe gry oraz dodatkowo Broken Roads oraz 15-procentową zniżkę na zakup Citizen Sleeper 2: Starward Vector.

Nie da się ukryć, że to doskonała okazja na nadrobienie zaległości – tym bardziej jeśli jesteście fanami gatunki i nie mieliście jeszcze styczności z tymi grami. 50 zł za paczkę gier, z którymi spędzicie długie godziny, to niewielka kwota. Warto jednak zwrócić uwagę, że to wersje wyłącznie na PC – w postaci klucza Steam. W część z nich zagracie też na komputerach z systemem macOS oraz Linux.