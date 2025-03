Powroty klasyków i wiele nowości: Na te gry warto czekać w 2025

Przegląd zapowiedzi gier na 2025 rok

Ten rok przyniesie nam kilka produkcji, na które warto czekać. Poprzedni zapewnił kilka niezapomnianych premier, ale 2025 podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej i nie oszukujmy się – wszyscy czekamy przede wszystkim na nowe GTA. Ale to nie wszystko!

W przygotowaniu są wielkie produkcje AAA, ale również mniejsze tytuły indie, które już teraz elektryzują zwiastunami. Co najważniejsze – każdy znajdzie coś dla siebie, od epickich RPGów, po intensywne shootery. Oto przegląd zapowiedzi, który nie tylko pozwoli Ci zaplanować przyszłe zakupy, ale może też zaskoczy kilkoma niespodziankami!

Źródło: Bethesda

Wielkie tytuły AAA

The Elder Scrolls VI

Tak, dobrze przeczytałeś(-aś). Po latach oczekiwania Bethesda w końcu podała datę premiery i obiecuje powrót do korzeni serii, a jednocześnie wprowadzenie zupełnie nowych mechanik. Chodzą plotki, że mapa gry ma być nie tylko większa niż w Skyrim, ale też bardziej dynamiczna – NPC będą reagować na nasze decyzje w sposób bardziej kompleksowy niż kiedykolwiek. Dodatkowo gra ma oferować zupełnie nowy system magii i rozwinięty crafting, co sprawi, że eksploracja świata stanie się jeszcze bardziej angażująca. To wszystko brzmi jak przepis na grę RPG dekady. Oby nie było to jedynie niepotrzebne nadmuchiwanie balonika...

Grand Theft Auto VI

Rockstar w końcu pokazał zwiastun, a hype na ten tytuł już od kilku miesięcy sięga zenitu. Nowe Vice City, jeszcze więcej swobody w kreowaniu fabuły i system pogodowy, który nie tylko ma świetnie się prezentować, ale wpłynie też na gameplay. Ciekawe, czy rzeczywiście pojawią się zapowiadane dynamiczne huragany. Według przecieków gra zaoferuje dwójkę głównych bohaterów i wielowątkową historię, a miasto ma pulsować życiem jak nigdy dotąd. Fani serii z pewnością nie mogą się doczekać, by zanurzyć się w tym świecie... i nie ma się co dziwić.

Obiecujące indyki

Hollow Knight: Silksong

Czekaliśmy na to latami, ale wszystko wskazuje na to, że czekanie się opłaci. Team Cherry zapowiedzieli, że gra będzie większa, bardziej wymagająca i jeszcze piękniejsza niż oryginał. Główna bohaterka, Hornet, zaoferuje zupełnie nowe podejście do walki i eksploracji. Gracze będą mogli przemierzać nowy, bogaty świat, pełen tajemnic i ukrytych wyzwań. Dodatkowo twórcy obiecują wiele usprawnień w systemie rozwoju postaci i personalizacji stylu gry.

Unrecord

FPS z widokiem z kamery noszonej przez policjanta. Zwiastun zrobił furorę w internecie, bo realistyczna grafika potrafi zmylić oko – wiele osób myślało, że to nagranie z prawdziwej kamery. Twórcy obiecują nietuzinkową fabułę i emocjonujące strzelaniny. Co wyróżnia grę, to silny nacisk na realizm nie tylko wizualny, ale również narracyjny. Decyzje gracza będą miały wpływ na rozwój fabuły, a autentyczność rozgrywki ma być na najwyższym poziomie.

Remastery i powroty klasyków

Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake

Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake został zapowiedziany z zupełnie nową oprawą graficzną, ale twórcy obiecują, że zachowają oryginalnego ducha gry. Dla fanów rozgrywki spod znaku stealth to może być prawdziwa gratka. Gra ma też zaoferować odświeżony system walki wręcz oraz nowe cutscenki, które pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć motywacje bohaterów. To ukłon w stronę klasyki, który jednocześnie wprowadza powiew świeżości.

Final Fantasy IX Remake

Czy Square Enix poradzi sobie z tą odpowiedzialnością? O Final Fantasy IX Remake mówi się już od jakiegoś czasu. Nowa odsłona kultowej "siódemki" to BARDZO wysoko zawieszona poprzeczka. Czas pokaże, czy w przypadku "dziewiątki" uda się powtórzyć sukces. Twórcy zapowiadają odświeżoną oprawę graficzną, ale chyba nie na tak spektakularnym poziomie jak w przypadku "siódemki". Zbyt wiele nie wiadomo, ale czekamy!