Wybieranie odpowiednich aplikacji będzie łatwiejsze dzięki tej istotnej zmianie

Sklepy z aplikacjami zalewane są aplikacjami. I choć szaleństwo na instalowanie w tygodniu kilkudziesięciu nowych apek i gier już dawno za nami, to co jakiś czas wielu z nas wciąż sięga po nowe produkty. Największe sklepy mobilne pękają w szwach od rozmaitych propozycji: co wybrać, by nie żałować?

Reklama

W App Store nie brakuje produktów, które skomentowały setki użytkowników. Tych bardziej zadowolonych, no i tych mniej zadowolonych. Apple chce ułatwić nam wybór odpowiednich produktów dlatego niebawem w App Store przygotuje informacje z podsumowaniem opinii, które zostały zostawione przez użytkowników.

Nowy system opinii w App Store. Podsumowanie opinii, które będzie na bieżąco uaktualniane

Jak informuje serwis 9to5Mac, Apple pracuje nad nowym systemem z podsumowaniem recenzji. Jak ma on działać w praktyce?

Aplikacja może mieć podsumowanie, które podkreśla najczęstsze opinie klientów i nastroje w recenzjach użytkowników na temat aplikacji. Podsumowania są odświeżane w miarę dodawania nowych recenzji. Podsumowania są dostępne w wybranych krajach i regionach oraz dla aplikacji z wystarczającą liczbą recenzji, aby je stworzyć. Pojawiają się one na stronie produktu. Jeśli podsumowanie jest niedokładne lub zawiera inny problem, możesz go zgłosić.

-- informuje Apple. Masowo dodawane opinie skrzyknięte przez troli nie są niczym specjalnie nowym, stąd dobrze widzieć, że Apple zostawi twórcom aplikacji furtkę by zgłaszali nieprawidłowości. Na tę chwilę nie wiadomo jednak ile takich recenzji będzie potrzebnych, by można było stworzyć podsumowanie. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to jedna ze zmian, która bez wątpienia pozwoli efektywniej wybierać aplikacje jakie chcemy pobrać. A podsumowanie recenzji będzie znacznie łatwiejsze, niż przedzieranie się przez kilkadziesiąt opinii za każdym razem...