Lidl zapowiedział koniec Eldorado. Drastyczne zmiany regulaminu

Lidl wprowadził zmiany w regulaminie swojej aplikacji, które niekoniecznie przypadną do gustu użytkownikom. Teraz sieć sklepów otworzyła sobie furtkę do blokady kont.

Lidl jest jedną z najpopularniejszych sieci sklepów w Polsce. Codziennie zakupy w nim robią miliony Polaków. Jest to też typowy dyskont, którego marketing opiera się na przekonywaniu konsumentów, że to u nich właśnie znajdą najtańsze produkty. Częścią ich strategii są różnego rodzaju programy lojalnościowe, włączając w to posiadanie konta w aplikacji Lidl Plus. Użytkownicy dzięki temu zyskują dostęp do kolejnych promocji. Niestety, Lidl zapowiedział koniec Eldorado i otworzył sobie furtkę do zablokowania czyjegoś konta wraz z najnowszą aktualizacją regulaminu.

Lidl będzie blokował konta? Tego nie będzie można już robić

Od 28 października zaczną obowiązywać najnowsze zmiany w regulaminie lidlowej aplikacji Plus. Na pierwszy rzut oka, można pomyśleć, że nie ma tam drastycznych zmian, jednak po bliższym przyjrzeniu się można zobaczyć niemałą rewolucję. Chodzi szczególnie o zapis, który uprawnia sieć sklepów do usunięcia konta użytkownika, który wyśle swoją ofertę promocyjną innej osobie.

Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę z Użytkownikiem

(wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy o uczestnictwo w Usłudze) z

ważnych przyczyn. Jako ważna przyczyna w rozumieniu niniejszego Regulaminu

rozumie się w szczególności: a) uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu

lub innego regulaminu akcji lub promocji, w której uczestnictwo możliwe jest

wyłącznie za pośrednictwem Usługi, mające wpływ na niezasadne przyznanie

promocji lub innych korzyści w Usłudze;

lub innego regulaminu akcji lub promocji, w której uczestnictwo możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Usługi, mające wpływ na niezasadne przyznanie promocji lub innych korzyści w Usłudze; b) przekazanie przez Użytkownika - pod jakimkolwiek tytułem prawnym - innemu

użytkownikowi kuponu uprawniającego do przyznania rabatu lub uczestniczenia w

akcji lub promocji za pośrednictwem Usługi, który został przypisany wyłącznie do

Konta danego Użytkownika;

użytkownikowi kuponu uprawniającego do przyznania rabatu lub uczestniczenia w akcji lub promocji za pośrednictwem Usługi, który został przypisany wyłącznie do Konta danego Użytkownika; c) złożenie przez Użytkownik nieprawdziwego oświadczenia co do spełniania

warunków, uprawniających do korzystania z Usługi (w szczególności

któregokolwiek z warunków, wskazanego w pkt. II ust 1 Regulaminu);

warunków, uprawniających do korzystania z Usługi (w szczególności któregokolwiek z warunków, wskazanego w pkt. II ust 1 Regulaminu); d) wpływanie w nieuczciwy sposób na funkcjonalność Usługi lub ingerencję w jej

mechanizm w celu uzyskania nienależnych kuponów lub promocji.

Oznacza to, że zrobienie zrzutu ekranu ze swoim kodem QR i aktywowaną promocją, a następnie wysłać to do innej osoby, by kwalifikować się do usunięcia konta. Co ciekawe, Lidl określił również, w jaki sposób zostanie poinformowany użytkownik o tym, że jego konto zostało usunięte. Usługodawca prześle informację powiadomieniem Push lub na adres e-mail. Z nowym regulaminem Lidla można zapoznać się tutaj .

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb