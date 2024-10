Notion to jedno z najlepszych narzędzi dla wszystkich dbających o produktywność i lubiących mieć wszystko nie tylko utrzymane w ryzach, ale także w odpowiedniej estetyce. Nie da się ukryć, że ekipa stojąca za projektem robi niesamowicie dobrą robotę. Ich narzędzia od lat uznawane są za jedne z najlepszych na rynku -- i z każdą kolejną aktualizacją stają się nie tylko ładniejsze, ale także potężniejsze.

Reklama

Firma doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba się rozwijać. I nie ważne jak dobry ma produkt: warto wzbogacać go o nowe funkcje i pokrewne narzędzia, które będą żyły ze sobą w idealnej harmonii. Nie dalej niż kilka miesięcy temu Notion przedstawił swoją autorską aplikację kalendarza. Dla wielu było to (bardzo pozytywne) zaskoczenie. Ekipa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i teraz chce dodać kolejne uzupełnienie do swojej kolekcji kreatywnych aplikacji: klienta poczty e-mail.

Notion Mail: Klient poczty e-mail od Notion

Notion od początku miał na siebie pomysł -- i od lat konsekwentnie go rozwija. I jak się pewnie domyślacie, poczta e-mail w ich wykonaniu również oparta będzie na budowanie bloków -- dzięki czemu będziemy mogli dostosować jej działanie idealnie pod swoje potrzeby i widzimisię. Samodzielnie ustawimy widok aplikacji z najważniejszymi dla nas informacjami, a także akcjami po które będziemy najczęściej sięgać.

Mail od Notion będzie oferował także wsparcie ich autorskich algorytmów Notion AI. Te odpowiedzialne będą za utomatyczną organizację, archiwizację oraz szkice wiadomości, które bazować będą na wpisywanych przez nas promptach. A dodatkowym asem w rękawie będzie pełna współpraca z dostępnymi już na rynku narzędziami firmy. Google pokazało, jak efektywna jest pełna integracja kalendarza z pocztą. Tutaj będziemy mogli liczyć na analogiczne rzeczy, tyle że w znacznie bardziej estetycznym wydaniu. Takim typowym dla produktów Notion.

Prawdopodobnie można spodziewać się także nieco rozwiązań znanych ze Skiff i... nie jest to żaden przypadek. Notion na początku roku przejęło bowiem platformę, która od początku obrała sobie za cel bycie możliwie jak najbardziej bezpieczną platformą.

Notion Mail: kiedy premiera?

Niestety: dla wszystkich, którzy już teraz nie mogą się doczekać premiery nowego narzędzia od Notion, nie mam najlepszych wiadomości. Jeszcze trochę na nie zaczekamy. Nowy projekt ma oficjalnie ruszyć dopiero na początku przyszłego roku. Na otarcie łez dodam jednak, że będzie on już na starcie miał integrację z Google oraz kontami Gmail; doczeka się też aplikacji dla Androida oraz iPhone'a. Jeżeli jednak już nie możecie się doczekać, to jest szansa dopisania się do listy oczekujących dla testowej wersji narzędzia.