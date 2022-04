Apple od zawsze pozycjonowało się jako firma tworząca komputery dla profesjonalistów. Choć przez lata to było mało odczuwalne, biorąc pod uwagę to do jakiego stanu doprowadzili swoje portfolio komputerów. Zarówno pod względem ogólnej użyteczności, jak i jakości. Coś się w temacie ruszyło dzięki ostatnim premierom (Macbook Pro 14- i 16-calowe, nowe stacjonarne komputery Mac Studio), ale nim uda się odbudować zaufanie — jeszcze długa droga. Teraz Apple stawia coraz mocniej na usługi. Abonamenty po prostu się kalkulują. Dlaczego by zatem nie połączyć przyjemnego z pożytecznym i nie zaproponować klientom biznesowym zestawu usług, którymi będą mogli w prosty sposób zarządzać? Tak właśnie działa nowa usługa: The Business Essentials.

The Business Essentials - nowy abonament Apple dla biznesu

Klienci biznesowi — w tym konkretnym przypadku firmy liczące sobie do pięciuset pracowników — mają u Apple dostęp do specjalnej platformy, która już wcześniej pozwalała na pełną integrację i zarządzanie zakupowany urządzeniami w obrębie całej grupy. Przeznaczone dla firm liczących sobie mniej niż 500 pracowników oprogramowanie wrzuca wyższy bieg. Teraz można tam również nabyć dodatkowe usługi - jakie?

Sporo opcji z myślą o organizacjach było tam dostępnych już wcześniej. Teraz jednak dodawane są kolejne usługi, które niewątpliwie docenią wszyscy muszący zarządzać większą pulą komputerów — tym chociażby wcześniej skonfigurowane ustawienia sieci, automatyczna aktywacja szyfrowania FileVault czy preinstalowane aplikacje. Do tego dochodzi jeszcze opcja wykupienia miejsca na dane w usłudze iCloud (50GB, 200GB lub 2TB), a także specjalnego wariantu ubezpieczenia ApplerCare+ dla Biznesu. Ten poza wsparciem telefonicznym 24/7, oferuje dwie darmowe naprawy (lub wymiany) urządzeń, a także gwarantuje przyspieszone naprawy.

Oczywiście nie ma nic za darmo. Ceny abonamentu Business Essentials startują od 2,99$ miesięcznie od pracownika, który może liczyć wówczas na 50GB przestrzeni w iCloud i wspomniane wyżej opcje zarządzania. Dodatkowa przestrzeń w chmurze to koszt: 6,99$ za 200 GB, 12,99$ za 2TB. Jeżeli zaś chodzi o ubezpiecznie - tutaj mowa o wydatku 7$ miesięcznie (i wliczana jest w niego jedna naprawa / wymiana). Jeżeli komuś zależy na pełnym pakiecie, to najdroższy z nich dla jednego pracownika wyniesie 24,99$. I skoro mowa o możliwości dołączenia do programu nawet 500 osób, to robi się z tego pokaźna sumka.

Usługa póki co dostępna jest wyłącznie dla firm ze Stanów Zjednoczonych — ale wyobrażam sobie, że szybko znajdzie swoich zwolenników. Nie jest to pierwsze takie rozwiązanie na rynku, ale to pierwsze zaproponowane bezpośrednio przez Apple. I jeżeli ktoś może sobie pozwolić na to, by być zamkniętym w ich złotej klatce i nie potrzebuje alternatyw, to prawdopodobnie warto to rozważyć. No ale niestety, tutaj trzeba pogodzić się z pełnym zamknięciem w obrębie jednego ekosystemu, co z automatu czyni go bardziej ograniczonym niż alternatywy.