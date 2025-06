WWDC 2025 – to już dziś! Gdzie i o której oglądać konferencję Apple?

Jak co roku w pierwszych dniach czerwca odbywa się WWDC – coroczna impreza dla fanów ekosystemu Apple. Konferencja kierowana przede wszystkim do deweloperów i twórców, którzy chcą zaistnieć na iPhone’ach, iPadach, komputerach Mac, czy innych urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. To także tutaj Apple prezentuje swoje najnowsze rozwiązania z sektora „software”. Dziś pokazane zostaną nowe wersje systemów iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, visionOS. I jeśli plotki się potwierdzą, zyskają one nowe nazewnictwo.

Reklama

WWDC 2025 już dzisiaj. Jak i gdzie oglądać?

Prezentacja otwierająca tegoroczne WWDC rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego. Apple będzie ją transmitować na żywo na YouTube, na swojej oficjalnej stronie oraz w aplikacji Apple TV na iOS, iPadOS, macOS, tvOS i visionOS. Transmisję na YouTube będziecie mogli obejrzeć poniżej:

Choć w ostatnich tygodniach mówiło się o tym, że tegoroczne WWDC będzie nudne i zwykli użytkownicy sprzętów Apple nie mają co liczyć na przełomowe rozwiązania, niemal pewne jest to, że iOS, iPadOS i inne systemy mają przejść gruntowną metamorfozę. Wielce prawdopodobne jest to, że iOS 26 i iPadOS 26 (tak – Apple ma zmienić nazewnictwo dla swojego oprogramowania) mają zyskać nowy wygląd wzorowany tym, co obecnie oferuje visionOS.

Bardziej przezroczyste okna, "szklany interfejs”, łatwiejsza nawigacja, odświeżone ikony i wiele mniejszych zmian wpływających na ogólny odbiór systemu. Mają też być obecne nowości dla Apple Intelligence – choć o rewolucji wciąż nie ma mowy. Zabraknie jednak nowych produktów – choć tu Apple może czymś zaskoczyć, np. nową kolorystyką dla zeszłorocznych iPhone’ów lub jakąś wskazówką na temat tegorocznej odsłony flagowców. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka godzin!