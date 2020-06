Wszystko o Samsung Galaxy Watch 3

Premiera Samsunga Galaxy Watch 3 zbliża się dużymi krokami, a my dzięki wyciekom znamy coraz więcej szczegółów tego zegarka. W ostatnich dniach pojawiły się informacje o dacie premiery, a w sieci ktoś znalazł... kompletny firmware tego zegarka. Udało się z niego wyciągnąć sporo ciekawych informacji. Poniżej znajdziecie całe zestawienie tego, co już wiemy, a w miarę pojawiania się kolejnych danych, będziemy go aktualizować i rozszerzać.