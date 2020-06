Nadchodzi nowy król smartwatchy i nie jest to Apple Watch

Uwielbiam zegarki Samsunga. Realnie mój S3 Frontier to jedyny powód dla którego siedzę dalej na androidzie i nie poszedłem w kierunku iOS. Uważam, że to doskonały zegarek z minimalną ilością wad. Teoretycznie mógłbym wpiąć go do iPhone’a, ale stałby się wybrakowaną wydmuszką i zacząłbym się tylko frustrować, a przecież nie o to chodzi. Dlatego tak namiętnie śledzę wiadomości dotyczące Samsung Galaxy Watch 3.

Tak, dokładnie…numer 3. Samsung pomija serie 2. Muszę przyznać, że czasami fascynuje mnie metoda liczenia niektórych producentów. Zapewne ma to związek z numeracją serii Active, która dobija do 3 i dla zachowania spójności zdecydowano się na taki manewr. Jednak to jest najmniej istotne.

Pierwszego Galaxy Watch nie kupiłem, ponieważ mój frontier nie wymagał zmiany, jednak od jakiegoś czasu zastanawiam się nad alternatywą. Apple Watch w żadnym wypadku do mnie nie przemawia. Rozumiem, że jest to dobry zegarek, tego nie neguję, ale zupełnie mi nie leży.

Samsung Galaxy Watch 3: idzie król

Flagowy zegarek koreańskiego producenta uważam obecnie za jedynego, sensownego rywala dla Apple Watcha. Oczywiście można mi zarzucić, że co to za głupie porównanie? Jest w tym trochę racji, bo te ekosystemy są całkowicie odseparowane od siebie i nie da się ich wymienić. Jednak, jeśli dasz mi do wyboru telefon Samsunga i nowego Galaxy Watcha oraz iPhone’a i Apple Watcha to zdecydowanie wybiorę produkty od Samsunga.

Dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Według przecieków Samsung Galaxy Watch 3 pojawi się w dwóch wariantach: 41mm i 45mm. Pierwszy będzie miał ekran o przekątnej 1.2”, a drugi 1.4”. Wymiary zegarków będą wynosić kolejno 41 x 42.5 x 11.3mm oraz 45 x 46.2 x 11.1mm.

Co najważniejsze, Galaxy Watch 3 ma przywrócić obrotową tarczę do nawigowania interfejsem i to wspaniała wiadomość! To doskonałe rozwiązanie, które wydaje się bardzo naturalne. Jest dużo wygodniejsze niż sterowanie samym dotykiem czy guzikami. Nie tylko poprawi to jakość obsługi, ale będzie miało pozytywny (moim zdaniem) wpływ na sam wygląd zegarka, będzie dużo masywniejszy i będzie miał charakterem. Nie będzie kolejną, mdłą mydelniczką.

Teraz najważniejsze…bateria. Mniejsza wersja wyposażona będzie w ogniwo o pojemności 247mAh, a większa w 340mAh. To taki sam rozmiar jak w przypadku Galaxy Watch Active 2. No niestety tu mam ochotę powiedzieć…chcę więcej! Z drugiej strony zegarki Samsunga przyzwoicie obchodzą się ze zużyciem prądu i można spodziewać się czasu działania na poziomie ok. 2-2.5 dnia.

Samsung Galaxy Watch 3: reszta specyfikacji

Ekran to w pełni okrągły panel AMOLED. Zegarek wyposażony będzie w 1GB pamięci RAM oraz system operacyjny Tizen OS 5.5. Jeśli chodzi o funkcję fitness to spodziewamy się tego co obecnie posiada Active 2. Równocześnie możemy być pewni, że Galaxy Watch 3 będzie mocno rozwijany. Samsung dba o to, aby zegarki po wypuszczeniu przed dość sensowny czas otrzymywały aktualizacje, które dają realną wartość.

Całość ma być uzupełniona modułem GPS, optycznym sensorem do pomiaru tętna. Pod znakiem zapytania jest moduł EKG – najpewniej znajdzie się w urządzeniu, ale jest spora szansa, że w momencie premiery nie będzie on w pełni sprawny.

Nie pozostaje nic jak czekać. Nie mogę się doczekać, jak dostanę go do ręki do testowania.