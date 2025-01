Dziś z aplikacji IKO nie skorzystasz. PKO informuje klientów

Przerwy techniczne w bankach to już norma i częsta procedura, która jest konieczna nie tylko do sprawdzenia działa wszystkich systemów, ale w razie konieczności, wprowadzenia poprawek, np. w zabezpieczeniach, by klienci nie stracili na długo dostępu do swojego konta i pieniędzy. W ciągu ostatnich miesięcy wiele banków zapowiadało krótkie przerwy, w ramach których niektóre usługi stawały się niedostępne. Tak też jest w przypadku PKO BP. Bank wydał komunikat dla swoich klientów, z którego wynika, że już dziś, czyli w poniedziałek 13 stycznia 2025, mogą pojawić się utrudnienia w dostępie do niektórych usług tej instytucji.

Bank PKO BP zapowiada przerwę techniczną. Niektóre usługi będą niedostępne

Bank informuje, że już dziś, w godzinach 20:00 – 23:00 pojawią się utrudnienia w działaniu popularnej aplikacji IKO pozwalającej na szereg operacji wykonywanych w ramach prowadzonego rachunku. PKO nie zdradza jednak, z czym związane są prace techniczne i czy oznaczają one wprowadzenie nowości do aplikacji – ostatnio pojawiły się w niej płatności powtarzalne BLIK.

Choć zazwyczaj banki przewidują przerwy techniczne wyłącznie w godzinach nocnych, warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku z usług nie skorzystacie w godzinach, w których zazwyczaj mamy dużo wolnego czasu. Warto więc zaplanować dzień tak, by nie musieć korzystać z aplikacji mobilnej w tych godzinach. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie karty płatnicze PKO BP będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. Choć bank nie wdaje się w szczegóły związane z zakresem prac technicznych, można też podejrzewać, że występować mogą problemy w potwierdzeniu transakcji kartą przez aplikację IKO. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 mogą być autoryzowane kodem SMS i PIN-em do karty. Bank prosi też, by wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej, jednocześnie przepraszając swoich klientów za utrudnienia.