Wszyscy ostatnio zarobili. Wszyscy, oprócz Google

Google nie ma się czym chwalić, wręcz przeciwnie – zanotowało spadki

Przychody Alphabet (czyli Google) spadły w drugim kwartale 2020 roku o 2% (wynosząc 38,3 miliarda) względem 38,94 miliarda dolarów, które zanotowano w drugim kwartale 2019 roku. Dochód operacyjny to 6,38 miliardów dolarów, a zysk netto – 6,96 miliarda dolarów w Q2 2020. Dla porównania, w poprzednim kwartale firma zanotowała 41,16 miliarda dolarów przychodu i 6,84 miliarda dolarów dochodu netto. Ale to wciąż wyniki lepsze niż przepowiadali analitycy (37,37 miliarda) dlatego akcje poszły do góry.

Wiemy też jak wyglądają dochody Google z reklam na YouTube w II kwartale 2020 roku – 3,81 miliarda dolarów wobec 3,6 miliarda dolarów, które zanotowano rok temu. Przychody z Google Cloud natomiast wyniosły 3,01 miliarda (przed rokiem 2,1 miliarda). Koszty pozyskania ruchu internetowego wyniosły natomiast 6,69 miliarda dolarów.

Jak nietrudno się domyślić, Google mówi o trudnym czasie dla gospodarki na całym świecie zapewniając jednocześnie, że stara się cały czas ulepszać swój biznes reklamowy. A ten niestety w czasie pandemii koronawirusa cieszy się mniejszym zainteresowaniem – jak rozumiem mimo tego, że siedzimy dłużej przed ekranami, reklamodawcy nie chcą po prostu przeznaczać tyle pieniędzy na reklamę w tych niepewnych finansowo czasach.

Firma jest też zadowolona z prac działu sprzętu i nie może się doczekać nowych zapowiedzi, które poznamy jesienią. Warto tu dodać, że sprzęt wrzucany jest do „innych przychodów”, które wzrosły z do 5,12 miliarda z 4,08 miliarda względem tego samego okresu ubiegłego roku.

To ważna informacja, bo to dla Alphabet pierwszy spadek przychodów w historii. Ciekawe jak będą wyglądać kolejne kwartały, bo ten mógł być wyjątkowy.

źródło