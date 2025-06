Wszyscy czekają na ten serial. Nowy tytuł może Was zmylić

HBO Max po raz kolejny może udowodnić, że polskie produkcje potrafią wciągnąć widzów spoza naszego kraju. Po sukcesach takich tytułów jak "Odwilż", "Porządny człowiek" czy "Przesmyk", już w sierpniu platforma zaprasza na kolejną serialową nowość: "Schedę" - wcześniej znaliśmy ten projekt jako "Miasto Mrozów", ale postanowiono o zmianie tytułu. Wedle opisu możemy przygotować się na intrygujący dramat rodzinny, który zabierze nas w sam środek emocjonalnego sztormu, rozgrywającego się w malowniczej, lecz skrywającej mroczne sekrety scenerii Półwyspu Helskiego.

Scheda - nowy serial HBO Max

Opublikowany opis zapowiada, że "Scheda" to coś więcej niż tylko opowieść o spadku. To głębokie studium pojęcia długu, które tutaj wykracza poza ramy finansowe. Twórcy serialu z niezwykłą precyzją ukazują, jak dług może przybierać różnorodne formy: poświęcenia, troski, czasu, a nawet niespełnionych oczekiwań. Co więcej, spłata tych niewidzialnych zobowiązań często prowadzi do dramatycznych konsekwencji, zmuszając bohaterów do zdrady własnych przekonań, a nawet najbliższych. Slogan "wszystko zostaje w rodzinie" wybrzmiewa w "Schedzie" z wyjątkową mocą, stając się zapowiedzią skomplikowanej sieci rodzinnych relacji, w której przeszłość, niczym otaczające Hel morze, nigdy nie zapomina. Tajemnice, które przez lata były głęboko skrywane, teraz wypływają na powierzchnię, zmuszając bohaterów do konfrontacji z konsekwencjami dawnych decyzji.

Fabuła i obsada Schedy - polskiego serialu HBO Max

Akcja serialu rozpoczyna się od wstrząsającego wydarzenia – śmierci Jana Mroza, legendarnego "króla Helu". Ten emerytowany żołnierz Marynarki Wojennej, właściciel popularnego campingu, baru i okazałej rodzinnej willi, przez lata sprawował nad rodziną żelazną kontrolę. Jego odejście, zamiast przynieść ulgę, staje się katalizatorem serii dramatycznych wydarzeń. Otwarcie testamentu Mroza nie jednoczy rodziny, lecz wręcz przeciwnie – pogrąża ją w chaosie, odsłaniając głęboko skrywane sekrety, żale i konflikty, które latami tliły się pod powierzchnią.\



Centralną osią "Schedy" jest skomplikowana dynamika między trójką rodzeństwa Mrozów. Każde z nich, naznaczone dziedzictwem ojca i własnymi doświadczeniami, musi zmierzyć się nie tylko z rodziną spuścizną, ale i z osobistymi demonami. Hanka (Magdalena Popławska), najstarsza z rodzeństwa, to twarda i zdeterminowana właścicielka kutrów rybackich, która przez lata wierna była ojcu i jego zasadom, a teraz musi zadecydować, czy podążać jego ścieżką, czy wytyczyć własną. Jej postać symbolizuje lojalność i ciężar odpowiedzialności. Paweł (Grzegorz Damięcki), były piłkarz, lokalny radny i aspirujący kandydat na burmistrza, zawsze starał się sprostać wygórowanym oczekiwaniom ojca, a teraz, po jego śmierci, pragnie samodzielnie rozdawać karty i ułożyć życie po swojemu, co nie jest łatwe w obliczu wszechobecnej kontroli i wpływu zmarłego patriarchy.

Natomiast Maciej (Bartosz Gelner), najmłodszy i "syn marnotrawny", przed laty uciekł od rodzinnych problemów do Warszawy. Jednak przeszłość ma długą pamięć i szybko upomina się o swoje prawa, zmuszając go do powrotu na Hel i konfrontacji z demonami, od których próbował uciec. W rolę charyzmatycznego Jana Mroza wciela się wybitny Jacek Koman, którego magnetyczna obecność – choć już zza grobu – unosi się nad każdym kadrem serialu, wpływając na losy żyjących.

Scheda - zapowiedź i data premiery serialu

Za reżyserię "Schedy" odpowiada ceniona Anna Kazejak, scenariusz napisał Bartosz Janiszewski. Nad całością czuwali producenci Karolina Izert i Michał Kwieciński. O wrażenia wizualne zadbali operatorzy zdjęć Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski, scenografię stworzyła Magda Widelska-Władyka, a kostiumy – Zofia Komasa.

Premiera "Schedy" już 22 sierpnia na HBO Max.

