Lawina premier w tym tygodniu. Nie przegap soczystych nowości

F1: Film

Nopwy film w reżyserii Josepha Kosinskiego, którego akcja rozgrywa się w świecie wyścigów Formuły 1. Głównym bohaterem jest Sonny Hayes (Brad Pitt), niegdyś wielka nadzieja F1 lat 90., którego karierę przerwał poważny wypadek. Po latach, jako doświadczony, lecz zapomniany kierowca, zostaje poproszony przez właściciela zespołu APXGP, Rubena Cervantesa (Javier Bardem), o powrót na tor. Zadaniem Sonny’ego jest nie tylko ratowanie upadającego zespołu, ale także mentorowanie młodemu, utalentowanemu debiutantowi – Joshuie Pearce’owi (Damson Idris). W obsadzie znaleźli się również Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia i Shea Whigham.

W kinach od 27 czerwca

M3GAN 2.0

Kontynuacja horroru sci-fi, w której akcja rozgrywa się dwa lata po zniszczeniu tytułowego androida. Gemma (Allison Williams), twórczyni M3GAN, stała się zwolenniczką ścisłej kontroli nad sztuczną inteligencją. Jednak jej technologia zostaje skradziona i wykorzystana przez firmę zbrojeniową do stworzenia wojskowego robota o imieniu Amelia (Ivanna Sakhno). Amelia, zyskując samoświadomość, odmawia posłuszeństwa ludziom i staje się zagrożeniem na globalną skalę. W obliczu kryzysu Gemma decyduje się przywrócić do działania M3GAN (Amie Donald, głos: Jenna Davis), wyposażając ją w nowe, potężne ulepszenia.

W kinach od 27 czerwca

Ironheart

Serial przedstawia losy Riri Williams – genialnej młodej wynalazczyni i studentki MIT. Po wydarzeniach z „Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu” Riri wraca do rodzinnego Chicago, gdzie buduje najbardziej zaawansowaną zbroję od czasów Iron Mana. Jej innowacyjne podejście do technologii zostaje wystawione na próbę, gdy na jej drodze staje Parker Robbins, znany jako The Hood – przeciwnik posługujący się magią. Serial eksploruje starcie nauki i magii, a Riri musi odnaleźć własną drogę jako superbohaterka bez wsparcia mentora czy fortuny Tony’ego Starka.

Na Disney+ od 25 czerwca

The Bear 4. sezon

Dalsze losy Carmy’ego Berzatto, wybitnego szefa kuchni, który wraz z zespołem prowadzi restaurację The Bear w Chicago. Po dramatycznym zakończeniu poprzedniej serii bohaterowie muszą zmierzyć się z konsekwencjami recenzji z „Chicago Tribune”, która może zaważyć na przyszłości lokalu. Carmy stara się podnieść standardy i poprawić atmosferę w zespole, ale napięcia i presja tylko rosną. Sydney stoi przed decyzją, czy pozostać w restauracji, czy podążyć własną drogą. W obsadzie ponownie pojawiają się Jeremy Allen White (Carmy), Ayo Edebiri (Sydney), Ebon Moss-Bachrach (Richie), Abby Elliott (Natalie), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colón-Zayas (Tina), Matty Matheson (Neil) oraz Jamie Lee Curtis jako Donna.

Na Disney+ od 26 czerwca

Gangi Londynu 3. sezon

Brutalna opowieść o chaosie, jaki ogarnia przestępczy Londyn po śmiercionośnym incydencie z zatrutą kokainą. Setki ofiar wśród cywilów wywołują falę przemocy i bezwzględną walkę o władzę. Elliot Carter (Sope Dirisu), były policjant, który stał się jednym z liderów półświatka, musi zmierzyć się z nowymi zagrożeniami i nieoczekiwanymi sojuszami. Powracają Sean Wallace (Joe Cole), Marian Wallace (Michelle Fairley), Ed Dumani (Lucian Msamati) i inni znani bohaterowie. W nowym sezonie pojawiają się także tajemniczy zabójca (Andrew Koji), bezwzględny gangster Cornelius Quinn (Richard Dormer) oraz burmistrzyni Londynu Simone Thearle (T’Nia Miller), która wypowiada wojnę gangom.

Na CANAL+ online od 26 czerwca

Squid Game 3. sezon

Finałowa odsłona kultowego koreańskiego thrillera. Po nieudanej próbie obalenia organizatorów gry, Gi-hun (Lee Jung-jae) pogrąża się w rozpaczy po śmierci najlepszego przyjaciela, zamordowanego przez bezwzględnego Front Mana (Lee Byung-hun). Mimo osobistej tragedii, Gi-hun nie rezygnuje z walki i postanawia raz na zawsze zakończyć śmiertelne rozgrywki. Tymczasem Front Man umacnia swoją pozycję, a wybory ocalałych graczy prowadzą do coraz bardziej dramatycznych konsekwencji.

Na Netflix od 27 czerwca

Pati 2. sezon

Źródło: TVN

Patrycja Cichy po opuszczeniu więzienia próbuje zacząć nowe życie. Razem z Krystianem wraca do rodzinnego Pucka, gdzie oboje stają przed wyzwaniami związanymi z brakiem pieniędzy i koniecznością szybkiego znalezienia pracy. Pati ubiega się o mieszkanie readaptacyjne i dzieli je z dwiema kobietami po wyrokach. Szybko nawiązuje więź z Leną, która od lat żyje pod wpływem manipulującej siostry Sylwii. Ich relacja staje się źródłem konfliktów i napięć.

Na HBO Max od 27 czerwca

Dym

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i podcastem „Firebug”. Akcja rozgrywa się w amerykańskim stanie Waszyngton, gdzie dochodzi do serii brutalnych podpaleń. Detektyw Michelle Calderone (Jurnee Smollett) i enigmatyczny śledczy ds. podpaleń Dave Gudsen (Taron Egerton) łączą siły, by schwytać dwóch seryjnych podpalaczy. Wspólne śledztwo prowadzi do napięć, wzajemnych podejrzeń i odkrywania mrocznych tajemnic, a ich relacja wystawiana jest na próbę w obliczu kolejnych tragedii. W obsadzie znaleźli się także Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson i Anna Chlumsky.

Na Apple TV+ od 27 czerwca

The Walking Dead: Daryl Dixon

Spin-off kultowej serii, którego akcja rozgrywa się po wydarzeniach z oryginalnego „The Walking Dead”. Daryl Dixon (Norman Reedus) trafia niespodziewanie na wybrzeże Francji, nie pamiętając, jak się tam znalazł. W nowym, postapokaliptycznym świecie musi przetrwać wśród zrujnowanych miast, walcząc nie tylko z zombie, ale także z lokalnymi frakcjami i własnymi dylematami. W podróży towarzyszą mu Isabelle (Clémence Poésy), tajemnicza zakonnica, oraz młody Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), uznawany przez niektórych za wybawcę ludzkości.

Na CANAL+ online od 29 czerwca