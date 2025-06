Przeczytaj zanim pójdziesz do kina. To najgorsze otwarcie w historii Pixara

„Elio” to opowieść pełna ciepła i emocji, ale mimo przychylnych recenzji nie zdołała przyciągnąć tłumów do kin.

Pod koniec maja pisałem o zapowiedzi nowej produkcji ze stajni Pixara, w tworzeniu której udział brała ekipa odpowiedzialna za hitowe W głowie się nie mieści. Już sam ten fakt sprawiał, że oczekiwania były bardzo duże, ale pomimo ciekawego pomysłu na fabułę i uroczej oprawy film nie przyniósł w dniu otwarcia tak dużych pieniędzy, jak oczekiwano. W zachodnich mediach pojawiają się stwierdzenia, że to najgorsze otwarcie w historii Pixara.

Elio nie spełnia finansowych oczekiwań, ale podbija serca widzów

Elio porusza tematykę przynależności, tożsamości i poszukiwania uśpionej odwagi — a wszystko to podlane charakterystyczną dla Pixara słodkością, familijnym poczuciem humoru i wieloma nawiązaniami do klasyków kina sci-fi. To jednak za mało, by tłumy ruszyły do kin już w dniu otwarcia.

Nowe dzieło Pixara zarobiło ok. 21 mln dolarów w USA i 14 mln na rynkach międzynarodowych, mimo przeważnie pozytywnych recenzji – ten wynik wygląda blado przy 49 mln dolarów zgarniętych przez Coco w samym USA, czy przywołanym już wcześniej W głowie się nie mieści, które w weekend otwarcia zarobiło aż 155 mln dolarów.

Słabe wyniki finansowe kłócą się jednak z opiniami widzów i recenzentów. Te są w znacznej mierze pozytywne, choć niektórzy krytycy zwracają uwagę na zbyt dużą schematyczność. Pixar, pomimo porażki w pierwszym starciu, wierzy jednak w długoterminowy sukces Elio.

