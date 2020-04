Potwierdzają to niestety wyniki tego badania, jedynie co piąty Polak uważa, że maseczki te skutecznie chronią przez zakażeniem koronawirusa. Więc pozostali albo wiedzą to po sobie, jak z nich korzystają, albo też z obserwacji na ulicy czy z wiedzy od swoich znajomych.

Rafała Piszczka, prezesa Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat:

– Maseczki zostały zaakceptowane, jako jedna z form zabezpieczania się przed zakażeniem koronawirusem. Polacy stosują się do zaleceń, nie mają jednak pewności, czy podejmowane działania są skuteczne. Sondaż pokazuje także, jak różne środki ochrony przed SARS-CoV-2 wybieramy – co jest efektem pewnej dezorientacji, a także zapewne konieczności przygotowywania na własną rękę środków ochronnych, których brakuje na rynku. Zwracają uwagę również rosnące trudności z dostępem do lekarza. Tu z kolei dochodzi do małej rewolucji – skokowo rozwijają się usługi telemedyczne. Obserwujemy tę tendencję od początku roku, jednak wyraźny wzrost zainteresowania oraz liczba porad medycznych na odległość bezpośrednio związane są z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii COVID-19.