Aktualnie, na portalu No Fluff Jobs ze wszystkich ofert o pracę, 33% opublikowały firmy specjalizujące się w usługach oraz narzędziach online, 23% firmy tworzące oprogramowanie (software houses). Firmy z branży fintech z kolei odpowiadają za 11% ogłoszeń. Nie brakuje też ogłoszeń z agencji rekrutacyjnych – 17%, z obszaru bankowości i finansów – 8% czy consultingu i szkoleń – 5%.

Dominika Janecka Performance Manager No Fluff Jobs:

Epidemia, a przede wszystkim izolacja ludzi na całym świecie przyspiesza to co jest nieuniknione: rozwój biznesu w Internecie: e-commerce, edukacji online oraz wzrost znaczenia mobile w codziennym życiu. Konsumenci, którzy do tej pory nie byli przekonani do zakupów przez Internet, nauki online, zostali zmuszeni do zmiany. Wielu z nich poznało właśnie wygodę takich rozwiązań i po ustaniu epidemii raczej nie powrócą już do starych schematów. Firmy, które chcą przetrwać muszą się dostosować do nowej sytuacji i często szukać nowych dróg rozwoju, których wcześniej nie brali pod uwagę. To jest przyszłość dla IT.