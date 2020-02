Tym razem twórcy No Fluff Jobs, czyli pierwszego serwisu w Polsce, który wprowadził obowiązkowe podawanie wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę, przyjrzeli się zarobkom i trendom na rynku pracy IT w 2019 r. Nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeśli powiem, iż główne przesłanie z niego wynikające, to fakt, że programiści i specjaliści IT, to jedne z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce. Mediana wynagrodzeń w tym sektorze wyniosła w 2019 roku 12 500 zł brutto (bez względu na typ umowy i doświadczenie), ale najlepszym firmy oferowały stawki na poziomie 20 000, a nawet 30 000 zł brutto.

Oczywiście mediana z całej branży nie oddaje wysokości wynagrodzeń w rozbiciu, na formę zatrudnia, doświadczenie, lokalizację czy używaną technologię. Tu wysokość zarobków różniła się znacznie. W przypadku formy zatrudniania najwyższa mediana (są tu podawane najwyższe i najniższe mediany, gdyż w ofertach o pracę zwykle pojawiają się widełki wynagrodzeń) była przy umowach B2B i wyniosła 16 tys. zł (netto), a najniższa 11 tys. zł. Niewiele większa, bo 13 tys. (brutto) była najwyższa mediana zarobków przy umowach o pracę, a dolna mediana kształtowała się tu na poziomie 8 tys. zł. Inne formy zatrudnienia, to zarobki od 5 tys. zł do 8,5 tys. zł miesięcznie.

No Fluff Jobs – mówi Tomasz, CEO No Fluff Jobs:

Wzrost wynagrodzeń wydaje się mały, bo wynosi ok. 4 proc, ale to znak, że wciąż nie osiągnięto maksimum w wysokości oferowanej płacy. Firmy obecnie najczęściej szukają specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem. W swoich zespołach najchętniej widzieliby midów i seniorów związanych z Backendem, którzy mogą pochwalić się dobrą znajomością Javy. To właśnie do tej grupy skierowane jest co trzecie ogłoszenie w serwisie No Fluff Jobs.

Z kolei w rozbiciu na lokalizację na najwyższe zarobki mogą liczyć programiści w Warszawie czy Krakowie oraz ci gotowi na pracę zdalną. W Warszawie średnio (średnia arytmetyczna mediany dolnych oraz górnych zarobków z ofert pracy) 14 530 zł na B2B lub 12 000 zł brutto na umowie o pracę, podobne zarobki były w Krakowie czy przy wyborze pracy zdalnej.

Jeśli ktoś ceni sobie work-life balance, powinien pomyśleć o pracy zdalnej. Tutaj da się zarobić praktycznie tyle samo, co w pracy wykonywanej stacjonarnie, a można dużo łatwiej pogodzić obowiązki zawodowe z prywatnymi.

Różnią się też oczywiście zarobki w zależności od doświadczenia. Najwięcej zarabiają midzi i seniorzy w dużych miastach, z kolei junior w Warszawie otrzymał w 2019 r. aż o 67% niższe wynagrodzenie niż senior.

Spójrzmy jeszcze na medianę zarobków w całej branży IT z całej Polski, juniorzy zarabiali w 2019 roku pomiędzy 4 a 7,5 tys. zł, praktycznie niezależnie od formy zatrudnienia. Midzi natomiast najlepsze zarobki mieli przy umowach B2B – pomiędzy 8,4 tys. a 14 tys. zł, podobnie seniorzy najwyższe wynagrodzenie otrzymywali przy umowach B2B – pomiędzy 15 tys. a 20 tys.

Jak to się rozkładało na liczby ofert? Najbardziej poszukiwani byli specjaliści ze średnim doświadczeniem, do nich skierowana była ponad połowa ofert, dalej mamy seniorów i najmniej ofert dla juniorów.

Na koniec zerknijmy jeszcze na specjalizacje. Te najczęściej pojawiające się w ogłoszeniach to niezmiennie Java, której specjaliści mogą liczyć na zarobki 15 tys. zł na B2B netto lub 12 tys. zł brutto na umowie o pracę, podobne zarobki dotyczyły programistów .NET.

Raport powstał na bazie analizy 9253 unikalnych ofert pracy, zamieszczonych w serwisie No Fluff Jobs między 1.01.2019 a 31.12.2019. Unikalne oferty to takie, którym nie były liczone ponowne emisje ani emisje w wielu lokalizacjach. Wszystkie podane wynagrodzenia to mediany zarobków, pojawiające się w ofertach pracy.

Źródło: No Fluff Jobs.