Allegro dla WOŚP na diagnostykę i walkę z sepsą

Szybka diagnoza i właściwe leczenie antybiotykami są niezbędne dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Dlatego chcemy wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami

- tegoroczna odsłona Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej to walka z sepsą. To zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. W ramach 31. Finału WOŚP planowane są zakupy:

urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF

analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności

analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego

zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych

systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń

komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Podobnie jak w zeszłym roku, zbieramy dla was aukcje Allegro związane z technologiami i mediami, które możecie licytować i tym samym przyczynić się do skutecznej walki z sepsą.

Technologiczny przegląd licytacji na Allegro dla WOŚP

Sklep Cortland przeznaczył na licytację WOŚP silikonowe etui w kolorze (PRODUCT)RED dla iPhone'a 14 Plus oraz iPhone'a 14 Pro Max z dedykowanym grawerunkiem loga tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku akcję wspiera firma JBL udostępniając na aukcjach swoje produkty. W ramach Finału możecie licytować słuchawki bezprzewodowe nauszne JBL Quantum 610 skrojone dla graczy. Są też m.in. bezprzewodowe słuchawki douszne JBL Live Pro 2 i mikrofon JBL QUANTUM STREAM.

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition oficjalnie do Polski nie trafi, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to model ten może wylicytować na aukcji. Obudowana 12T Pro w tej edycji zaprojektowana została Daniela Arshama, który odpowiada również za zdobienia na innych elementach znajdujących się w tym zestawie - obudowie, ładowarce, pudełku.

iRobot przygotował dla WOŚP specjalną wersję robota Roomba J7+, która powstała przy współpracy z Basią Rochowczyk. Artystka projektuje abstrakcyjne desenie drukowane na tkaninach, które łączą w sobie tradycyjne i cyfrowe techniki plastyczne. Inspiruje ją film, muzyka, teledyski, estetyka lat 90. i surrealizm. Robot dysponuje 10x większą mocą ssącą i jest wyposażony w wyjątkową, inteligentną technologię, która pozwala mu omijać przewody i nieczystości pozostawione przez zwierzęta domowe.

Sklep Game Expert przygotował zestaw składający się z PlayStation 5, dwóch kontrolerów DualSense, stacji dokującej SteelDigi AZURE CROW zapewniającej dodatkowe chłodzenie. Stacja naładuje dwa pady oraz przechowa pudełka z grami. Konsola posiada unikalną obudowę SteelDigi, którya został pomalowana nietoksycznymi farbami i zabezpieczona lakierem.

Aukcje Allegro dla WOŚP to nie tylko przedmioty - to także ciekawe doświadczenia. Jednym z nich jest Zwiedzanie Europejskiego Centrum Astronautów. Dr Anna Fogtman oprowadzi zwycięzcę aukcji po Centrum i opowie o tym, jak ludzie latają w kosmos dzisiaj i jakie kosmiczne plany ma ESA na przyszłość. Będzie można także zwiedzić halę treningową, w której znajdują się makiety Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, centrum kontroli lotów oraz basen, w którym astronauci i astronautki przygotowują się do spacerów kosmicznych. Na koniec wycieczki otrzymasz wręczony zostanie zestaw kosmicznych gadżetów.

Przedmiotem aukcji jest szkolenie z zakresu konteneryzacji w oparciu o dockera. Obejmuje ono tematy: rest API, podstawy konteneryzacji i dockera, tworzenie własnych obrazów, registry czyli repozytoria obrazów, obsługa dockera i tworzenie kontenerów, podstawy bezpieczeństwa dockera, docker-compose, portaier, Docker na produkcji, omówienie dobrych praktyk. Szkolenie w formie online przewidziane dla max 3 osób.

Przedmiotem aukcji jest szkolenie z zakresu obsługi i pracy z system Linux. Obejmuje ono tematy: instalacja systemu, omówienie środowisk graficznych, instalacja i zarządzanie oprogramowaniem, korzystanie z dokumentacji, praca z systemem, zarządzanie dyskami, omówienie logicznych volumenów - LVM, przedstawienie systemu plików i inne

Wszystkie aukcje na Allegro w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej znajdziecie na stronie aukcje.wosp.org.pl Wpis będzie stale aktualizowany o nowe pozycje.