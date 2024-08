Chińscy naukowcy odkryli coś niezmiernie ciekawego podczas analizy próbek przywiezionych z Księżyca przez sondę Chang’e-5. W próbkach znaleziono wodę — aczkolwiek jest ona składnikiem większej całości. Choć przeróżne sondy postulowały możliwość znalezienia jej na Srebrnym Globie już wcześniej, to Chińczycy mogą sobie obecnie przypisywać pierwszeństwo w jej zidentyfikowaniu w księżycowej "glebie".

Sonda Chang’e-5 wylądowała na Księżycu w 2020 roku. Zabrane przez nią próbki zawierały pryzmatyczny, przezroczysty kryształ — ULM-1, który okazał się minerałem księżycowym o wzorze chemicznym (NH4)MgCl3·6H2O. Minerał ten składa się w około 41% z wody stabilizowanej przez obecność amoniaku, co pozwala na utrzymanie cząsteczek wody pomimo ekstremalnych wahań temperatury na Księżycu.

Naukowcy uważają, że ów rodzaj wody może stanowić potencjalny zasób dla przyszłych misji kosmicznych. Jeżeli tylko zostanie ono odpowiednio zagospodarowane, stanie się czynnikiem nieco upraszczającym stworzenie stałej bazy na Srebrnym Globie.

Dzięki odkryciu dowiadujemy się też nieco więcej na temat procesów zachodzących na powierzchni Księżyca. Próbki zebrane przez Chang’e-5 pochodzą z centralnej części Srebrnego Globu, gdzie obecność wody nie powinna być tak oczywistą rzeczą. To właśnie obecność amoniaku działa jako stabilizator, co jest nowym mechanizmem przechowywania wody na Księżycu.

Odkrycie to ma ogromne znaczenie dla przyszłych misji eksploracyjnych, zwłaszcza w kontekście wydobycia wody z gleby księżycowej. Efektywne wydobycie wody z księżycowej gleby wymaga co prawda dalszych badań, ale i tak możemy liczyć na to, że przyszłe misje będą o wodę martwić się nieco mniej.

Chiny w ostatnich latach znacznie przyspieszyły swoje postępy w zdobywaniu kosmosu. Państwo Środka ma na koncie sporo udanych misji, przede wszystkim tych związanych właśnie z Księżycem. W planach jest załogowa misja na Srebrny Glob do 2030 roku oraz budowa bazy badawczej na jego biegunie południowym.

Odkrycie, jak woda jest przechowywana na Księżycu, ma kluczowe znaczenie dla przyszłych misji kosmicznych. Być może odnaleźliśmy źródło potencjalnych zasobów wody pitnej czy paliwa rakietowego dla przyszłych astronautów. Trzeba jednak powiedzieć sobie wprost: takie projekty wymagają jeszcze wielu badań, a nie będzie to zadanie proste. Świat w ostatnich latach okopał się zasadniczo w dwóch obozach, Chińczykom — ze względu na zaszłości polityczne — współpraca z Amerykanami w ostatnich latach po prostu nie wychodzi.

Najnowsze odkrycie spotkało się ze sporym zainteresowaniem nie tylko w świecie nauki. Co ciekawe, stało się prawdziwym hitem w chińskim serwisie społecznościowym Weibo. O ile tego typu rzeczy mogłyby nam umknąć u nas, w Państwie Środka nawet zwykli obywatele cieszą się z odkryć naukowych poczynionych przez badaczy z kraju.