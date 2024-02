Włącz te funkcje, by zwiększyć bezpieczeństwo iPhone'a

Nie da się ukryć, że to najmłodsi są najbardziej narażoną grupą korzystającą z nowych technologii. W dniu Bezpiecznego Internetu Apple przypomina rodzicom, z jakich funkcji powinni skorzystać, by zapewnić większe bezpieczeństwo swoim dzieciom.

6 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, a to dobry momenty, by przyjrzeć się temu, co w zakresie bezpieczeństwa w sieci słychaj u firmy, która od lat stara się nas przekonać, że oferuje swoim użytkownikom najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Chodzi oczywiście o Apple, które w tym roku zmuszone będzie przez Unię Europejską do zmiany swojej polityki dotyczącej dostępności aplikacji i rozwiązań otwierających się na firmy zewnętrzne. Choć przedstawiciele amerykańskiego giganta stoją na stanowisku, że krok ten stanowić może spore zagrożenie, nie staje do walki z unijnymi urzędnikami i podporządkuje się nowym regulacjom wynikającym z Aktu o usługach cyfrowych.

W Dniu Bezpiecznego Internetu Apple przypomina o swoich rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo w sieci - w szczególności najmłodszych użytkowników:

Naszym celem jest tworzenie technologii, która wspiera rodziny i wzbogaca ich życie, pomagając zachować bezpieczeństwo. Nieustannie opracowujemy nowe funkcje, dzięki którym dzieci mogą korzystać z naszych urządzeń w sposób bezpieczny, zgodny z oczekiwaniami ich rodziców lub opiekunów.

Dzień Bezpiecznego Internetu zdaniem Apple. Te funkcje powinni włączyć wszyscy rodzice

Firma przypomina też, z jakich funkcji w iPhone'ach powinni korzystać rodzice oraz opiekunowie, by zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzeń z logo nadgryzionego jabłka

Dzięki funkcji Czas bez urządzenia użytkownicy mogą ustawić konkretną godzinę, np. godzinę snu, kiedy aplikacje i powiadomienia będą blokowane. Użytkownicy mogą wybrać, które aplikacje są dostępne, a które niedostępne.

Dzięki Limitom aplikacji użytkownicy mogą łączyć poszczególne aplikacje i strony internetowe, a nawet całe kategorie w jeden, łatwy w zarządzaniu limit. Mogą ustawić limit dla grupy aplikacji i witryn, takich jak gry lub ulubione aplikacje dzieci do przesyłania strumieniowego. Dzieci otrzymają powiadomienie, gdy osiągną limit czasu, dzięki czemu będą mogły szybko zakończyć rozmowę, zapisać plik lub zamknąć sesję gry, zanim skończy się czas, lub poprosić o więcej czasu.



Limity komunikacji pozwalają rodzicom wybrać, z kim ich dzieci mogą się komunikować w ciągu dnia i w Czasie bez urządzenia, jednocześnie mając pewność, że dzieci będą zawsze dostępne.



Funkcja Bezpieczeństwo komunikacji wykrywa wrażliwe obrazy lub filmy, które dzieci mogą otrzymać lub próbować wysłać we Wiadomościach, AirDrop, Wiadomościach wideo FaceTime, Plakatach kontaktowych lub w aplikacjach Telefon i Zdjęcia. Jeśli dziecko odbiera lub próbuje wysłać zdjęcia lub wideo, które mogą zawierać nagość, funkcja Bezpieczeństwo komunikacji ostrzega je, prezentuje opcje bezpiecznego zachowania i udostępnia przydatne zasoby.



Korzystając z Ograniczeń , rodzice mogą uniemożliwić dzieciom instalowanie nowych aplikacji i dokonywanie zakupów w aplikacjach. Rodzice mogą skonfigurować urządzenia swoich dzieci tak, aby ograniczały treści dla dorosłych lub otwierały tylko witryny wybrane przez rodziców. Mogą nawet wyłączyć przeglądarkę Safari i zainstalować specjalne przeglądarki internetowe zaprojektowane tak, aby wyświetlać wyłącznie treści przyjazne dzieciom.



Funkcja Odległość od ekranu wykorzystuje kamerę TrueDepth do wykrywania, gdy użytkownik trzyma iPhone'a bliżej niż 12 cali przez dłuższy czas, i zachęca do odsunięcia go dalej. Odległość ekranu może pomóc dzieciom w wyrobieniu zdrowych nawyków związanych z patrzeniem na ekran, co może zmniejszyć ryzyko krótkowzroczności, a osobom w każdym wieku pomóc zmniejszyć zmęczenie oczu spowodowane używaniem urządzeń cyfrowych.

Źródło: informacje prasowe