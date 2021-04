Warto zadbać o oczy, szczególnie przy długim wpatrywaniu się w ekran

Na zlecenie Huawei Ipsos przeprowadziło badanie, z którego wynikło, ze dwie trzecie Polaków spędza więcej czasu przed komputerem w porównaniu do okresu sprzed pandemii. W połowie przypadków czas ten wydłużył się przynajmniej o 3 godziny. 70% badanych osób przyznało, że dostrzegło pogarszającą się kondycję ich oczu. Głównym powodem spędzania przed ekranem długich godzin jest nauka i praca zdalna — tak zadeklarowało 50% respondentów. Pozostałymi przyczynami wydłużenia tego czasu jest przeglądanie stron internetowych (24%), oglądanie filmów i seriali (20%), zakupy online (13%) i media społecznościowe (11%).

Ipsos podaje, że 43% respondentów nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby przełożyć się na poprawę stanu oczu. Dlaczego? Najczęściej tłumaczą to brakiem wiedzy. Niska świadomość idzie w parze z brakiem rozeznania w dzisiejszych technologiach — laptopy i monitory komputerowe oferują funkcje, które w pewnym stopniu pozytywnie wpływają na kondycję oczu redukując zmęczenie.

Osoby siedzące długo prze komputerami zaobserwowały u siebie: zmęczenie oczu (62%), pogorszenie ostrości widzenia (40%), łzawienie i pieczenie (40%) oraz suchość oka (39%). Co piąta osoba (20%) wskazała też na pogłębienie już istniejącej wady wzroku. Co trzeci respondent (34%) stwierdził, że nie przywiązuje uwagi do pogarszającej się kondycji widzenia lub nie czuje potrzeby. 16% badanych odpowiedziało, że nie ma na to czasu w ciągu dnia.

Długie siedzenie przed komputerem? Warto zainteresować się kondycją oczu

W grupie deklarującej podejmowanie czynności poprawiających kondycję oczu i wzrok, która stanowi 57% badanych, najczęściej pojawia się robienie przerw w pracy (67%), wyjście na spacer na zewnątrz (61%), nawilżanie oczu kroplami (58%) i odpoczywanie z zamkniętymi oczami (54%). Najmniej popularną czynnością są natomiast ćwiczenia wzmacniające oczy (22%).

Przy okazji badania, Huawei przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki sformułowało katalog dobrych nawyków „Włącz ochronę oczu”. Podpowiada on jak samodzielnie zadbać o wzrok w okresie wzmożonego użytkowania ekranów. Na liście znalazły się porady dotyczące przygotowania stanowiska pracy oraz ćwiczenia wpływające na poprawę kondycji oczu.

Korzystacie z funkcji redukcji niebieskiego światła czy migotania ekranu na swoich urządzeniach? Jeśli nie, to warto się nad tym zastanowić i spróbować — z pewnością przełoży się to na komfort pracy oraz zmniejszenie uczucia zmęczenia oczu.

