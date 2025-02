Wkrótce smartfon chętnie naładujesz ich akcesoriami. Nowy gracz na polskim rynku!

Do Polski zawitał nowy producent akcesoriów do smartfonów (i nie tylko). INIU stawia na innowacyjne rozwiązania, by ładowanie sprzętu było szybkie i wygodne.

Polski rynek akcesoriów mobilnych powitał nowego gracza. To firma INIU, która, jak siebie sama opisuje, jest producentem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ładowania i zasilania. Marka ta zdążyła już zdobyć uznanie na rynkach międzynarodowych, a teraz wkracza do Polski, by zaoferować klientom wyższe standardy technologii ładowania sprzętów elektronicznych, w tym smartfonów. Firma powstała w 2017 roku i od tego czasu nieustannie się rozwija, wprowadzając na rynek ciekawe rozwiązania, takie jak najsmuklejszy na świecie powerbank o pojemności 10 000 mAh. Sukces INIU opierać się ma na opatentowanych technologiach Tiny Cell i Hyper Stack. Pozwalają one tworzyć mniejsze, lżejsze oraz wydajniejsze urządzenia. Do tej pory produkty INIU cieszyły się sporą popularnością m.in. w Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii, a teraz są dostępne dla polskich konsumentów w sieciach Media Expert i X-Kom.

Reklama

Premierowa oferta INIU w Polsce. Co i ile kosztuje?

INIU Pocket Power Pro 10K Slim

Na start w Polsce INIU oferuje szeroką gamę produktów, które trafią gusta osób szukających innowacyjnych rozwiązań. To wspomniany już wyżej najcieńszy powerbank INIU Pocket Power Pro 10K Slim za 259,99 zł z wbudowanym kablem i latarką, Dla użytkowników iPhone'ów przygotowano INIU MagPro Slim 5K, który dostępny jest za 199,99 zł. To smukły powerbank z magnetycznym uchwytem i składanym stojakiem, który umożliwia wygodne i szybsze ładowanie dzięki certyfikatowi Qi2 i mocy 20 W.

INIU Leopard Power 140W

Bardziej wymagający z pewnością docenią INIU Leopard Power 140 W. Kosztujące 499,99 zł urządzenie z technologią PD 3.1 wyposażone jest w ogniwa o pojemności 25 000 mAh, przy wadze zaledwie 495 g i które umożliwia szybkie ładowanie nie tylko smartfonów – można do niego podłączyć np. komputer. W ofercie jest również INIU Leopard Magnetic Cable 240W za 179,99 zł, czyli kabel z magnetyczną konstrukcją ułatwiająca jego zwijanie, który jest kompatybilny z każdym urządzeniem USB-C.

A to dopiero początek. Produkty INIU są już dostępne stacjonarnie i online w sieciach sprzedaży Media Expert oraz X-Kom.