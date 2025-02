Klienci na lodzie. Ten gadżet miał być rewolucją - nie minął rok i nadaje się do śmieci

Dzisiaj Humane oficjalnie poinformowało swoich klientów, że z końcem lutego 2025 roku zamyka projekt Ai Pin. Oznacza to, że urządzenie, które kosztowało 700 dolarów (około 2780 zł), przestanie działać mniej niż rok po premierze. Dla przypomnienia: "rewolucyjny", jak zapewniali twórcy, gadżet trafiła do sprzedaży w kwietniu ubiegłego roku. I najwyraźniej nie okazał się tak rewolucyjnym, jak początkowo przedstawiali go twórcy.

Ai Pin do śmietnika. Gadżet podziała do końca miesiąca, później zasili morze elektrośmieci

Ai Pin będzie działać do 28 lutego 2025 roku do godziny 12:00 czasu pacyficznego. Po tym terminie wszelkie kluczowe funkcje urządzenia (m.in. wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości, zapytania AI, generowanie odpowiedzi oraz dostęp do chmury) zostaną wyłączone. Producent zaleca swoim użytkownikom synchronizację danych poprzez Wi-Fi oraz pobranie zapisanych zdjęć, filmów i notatek przed tym terminem, ponieważ po tym czasie wszystkie zgromadzone dane zostaną trwale usunięte.

Twórcy wydawali się niezwykle pewni swojego projektu i z pompą weszli na rynek. Skąd więc decyzja o wycofaniu Ai Pin ze sprzedaży? Całość ma mieć związek ze sprzedażą firmy producenta, Humane, HP za niemałą kwotę 116 milionów dolarów. HP przejmuje autorski system operacyjny CosmOS AI, ponad 300 patentów i wniosków patentowych, a także zatrudnia większość zespołu Humane. Jednakże nie przewiduje się dalszego wsparcia dla urządzenia, z którym ci tak szumnie weszli na rynek. A to oznacza nie mniej, nie więcej, a tyle, że produkt trafia do śmietnika i staje się bezużytecznym elektrośmieciem. To jest o tyle zabawne, że wielu komentatorów od wejścia w taki niepochlebny sposób wyrażało się o kieszonkowym asystencie.

Klienci na lodzie - bez jakichkolwiek szans na odzyskanie pieniędzy

Jeżeli ktoś miał nadzieję, że Humane zakończy to jakoś z klasą i zadba o zwrot środków klientom to... nic z tych rzeczy. Lwia część z nich niestety nie będzie miała szans na żadne zawroty pieniędzy, mimo że urządzenie podziałało mniej niż rok. Zwroty przysługują jedynie tym użytkownikom, które zakupiły Ai Pin po 15 listopada roku lub mieszczą się w standardowym 90-dniowym okresie zwrotu. Wnioski o zwrot należy składać do 27 lutego 2025 roku. Jak zwykle zatem sprawdza się zasada, że ci najbardziej wspierający (albo jak kto woli: najbardziej ciekawscy), którzy byli z projektem od samego początku, tracą na tym wszystkim najwięcej.

Twórcy Ai Pin mówią co zrobić z urządzeniem. Tak, pozostaje go zutylizować

Humane na swojej oficjalnej stronie internetowej odpowiedzieli na kilka pytań związanych zarówno z firmą, jak i samym urządzeniem. I jeżeli mielibyście jakiekolwiek wątpliwości: to firma rekomenduje swoim klientom utylizację Ai Pin. Po wycofaniu wsparcia w formie usług, urządzenie będzie mogło jedynie wskazywać poziom naładowania baterii, co czyni je totalnie bezużytecznym. Kurtyna.