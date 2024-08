Wkrótce będziesz miał większą kontrolę nad swoim smartfonem. To będzie wielka rewolucja

Przed Apple jeszcze daleka droga, by wywiązać się ze wszystkich obowiązków wynikających z nowych unijnych przepisów. Jednak każdy kolejny krok i zmiana daje użytkownikom większą kontrolę nad tym, co mogą zrobić ze swoim iPhonem. W iOS 18 będzie tego sporo!

W styczniu tego roku Apple zaprezentowało pierwsze zmiany wynikające z przepisów Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Najważniejszą zmianą, z jaką musiał uporać się gigant, było otworzenie się na zewnętrze sklepy z aplikacjami, z których będą mogli korzystać użytkownicy z Unii Europejskiej. Choć wydawało się, że ruch ten otworzy drogę do alternatywnej dystrybucji gier i aplikacji, Apple wprowadziło tak wiele komplikacji, że niewiele firm jest chętnych na uruchomienie własnych marketplace'ów.

Dodatkowe koszty, ciągła potrzeba zgłaszania aplikacji do Apple w celu weryfikacji i dość skomplikowany (z punktu widzenia użytkownika) proces instalowania samego sklepu, jego konfiguracja i obsługa skutecznie zniechęcają. I ostatnie miesiące doskonale pokazały, że rewolucji nie ma. Alternatywnych źródeł aplikacji jest niewiele, z czego najpopularniejszym jest AltStore. Ten debiutował z zaledwie trzema apkami, jednak w ostatnim czasie sporo się w tym temacie zmieniło. Twórcy dostali wsparcie finansowe od Epic Games co skutkowało tym, że AltStore nie jest już płatnym sklepem i każdy zainteresowany może z niego korzystać i pobrać m.in. Fortnite, Fall Guys, czy Rocket League Sideswipe.

Wielkie zmiany w iOS i iPadOS. W ręce użytkowników oddana zostanie większa kontrola

Jednak alternatywne sklepy to dopiero początek zmian, jakie Apple musi wprowadzić do iOS (i w przyszłości do iPadOS). Już teraz użytkownicy iPhone'ów z iOS 17.4 uruchamiający Safari po raz pierwszy mają możliwość zmiany domyślnej przeglądarki. Wraz z iOS 18 pojawi się jeszcze więcej narzędzi związanych z domyślnymi aplikacjami, którymi każdy będzie mógł dowolnie zarządzać. Zmieni się też samo okno wyboru przeglądarki, gdzie twórcy alternatywnych aplikacji będą mogli przekazać więcej informacji o swojej ofercie, która zainteresuje potencjalnych użytkowników. Obecnie jest to zwykła lista alternatyw, które można pobrać z App Store. Po zmianie, wybrana przeglądarka pobierze się automatycznie. Co ważne, zmiana dotyczyć nie będzie tylko iPhone'ów z iOS 18, ale także iPadów z iPadOS 18.

W Ustawieniach iOS 18 i iPadOS 18 pojawi się też nowa sekcja – Domyślne aplikacje, która zawiera listę domyślnych ustawień dostępnych dla każdego użytkownika. W przyszłych aktualizacjach użytkownicy otrzymają dodatkowe ustawienia do apek od dzwonienia, wysyłania wiadomości, tłumaczenia, nawigacji, zarządzania hasłami, klawiaturami, czy filtrami antyspamowymi. Co więcej, w iOS 18 i iPadOS 18 pojawi się możliwość usunięcia większej liczby domyślnych aplikacji. Nie chcecie korzystać z Wiadomości, App Store, Safari, Aparatu, Zdjęć, czy App Store? Będziecie mogli je usunąć ze swojego iPhone'a czy iPada. W razie konieczności, będzie można je przywrócić z poziomu Ustawień.

Większa kontrola nad iOS. Kto skorzysta?

Kto będzie mógł skorzystać z nowych rozwiązań? Apple wskazuje, że dodatkowe narzędzia kontroli tego, co jest zainstalowane na iPhonie dotyczą wyłącznie urządzeń z iOS 18. System, który zadebiutuje już w przyszłym miesiącu, dostępny będzie na tych smartfonach:

iPhone 15, 15 Plus

iPhone 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus

iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini

iPhone 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini

iPhone 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11,

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. generacji lub nowszy)

Co z posiadaczami starszych modeli? Ci będą musieli obejść się smakiem i albo korzystać ze starszej wersji oprogramowania, albo zdecydować się na zakup któregoś z nowszych iPhone'ów – niekoniecznie najnowszymi.