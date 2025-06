Wizz Air wystraszył klientów. Wszystko przez jeden mail

Otrzymałeś wiadomość od Wizz Air, że twój lot jest opóźniony? I to nawet wtedy, gdy nie planowałeś żadnego wyjazdu? Linie wystraszyły miliony klientów na całym świecie

Szanowny Kliencie, rozumiemy niedogodności spowodowane opóźnieniem lotu z powodu problemów operacyjnych i szczerze przepraszamy za zakłócenie planów podróży. Pomimo wszystkich trudności i wyzwań, z jakimi możemy się spotkać, zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym cenionym klientom jak najlepszą obsługę. Jakie są dostępne opcje? Jeśli Państwo sobie tego życzą, mogą Państwo zmienić rezerwację na następny dostępny lot WIZZ lub alternatywnie otrzymać zwrot kosztów – więcej informacji na temat dostępnych opcji i przysługujących Państwu praw znajduje się w naszej poprzedniej wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że pierwotny lot jest najwcześniejszą dostępną opcją, jaką możemy Państwu zaoferować, aby dotrzeć do miejsca docelowego.

– e-mail o takiej treści (w języku angielskim) trafił na moją skrzynkę wczoraj.

– e-mail o takiej treści (w języku angielskim) trafił na moją skrzynkę wczoraj. Szybko go zignorowałem, gdyż nie miałem zaplanowanego żadnego lotu w najbliższych godzinach/dniach. Pomyślałem, że to jakiś błąd systemu i wrzuciłem wiadomość do kosza. Teraz okazuje się, że sprawa jest znacznie poważniejsza, gdyż tę samą wiadomość otrzymały setki, a nawet tysiące klientów linii lotniczych – także ci, którzy rzeczywiście mieli zaplanowane loty.

Opóźniony lot? Wizz Air przeprasza za zamieszanie

Jak tłumaczy linia Wizz Air, informacje o opóźnionych lotach wysłane do klientów, były wynikiem błędu systemu, za co serdecznie przeprasza:

Zamieszania zapewne nie brakowało, tym bardziej, że Wizz Air cieszy się sporą popularnością dzięki stosunkowo niskiej cenie i obsłudze połączeń, o których zapomniały duże linie lotnicze.

Obrazek wyróżniający: Wizz Air