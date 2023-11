Wirtualna Polska wkracza do świata ebooków i audiobooków!

Legimi to jedna z najpopularniejszych na polskim rynku platform oferujących ebooki i audiobooki w ramach miesięcznej subskrypcji. Właśnie dowiedzieliśmy się, że w projekt postanowiła zainwestować… Wirtualna Polska. Spółka ogłosiła strategiczne posunięcie — nabycie 12,5% udziałów w Legimi S.A. Transakcja, opiewająca na 5,3 miliona złotych, otwiera drzwi do możliwości dalszego rozwoju obu firm.

Akcje Legimi kupione za 5,3 mln zł. WP planuje dokupić ich jeszcze więcej.

Wirtualna Polska (WP) to jeden z niekwestionowanych liderów, jeśli chodzi o polskie media internetowe. Ich ekspansja w sferze subskrypcyjnych usług poprzez platformy takie jak Pilot WP, Open FM czy niedawno przejęta Audioteka już od dłuższego czasu wskazywała na ich dążenie do poszerzenia oferty dla użytkowników treści multimedialnych.

Inwestycja w Legimi to kolejny krok WP w kierunku wzmocnienia swojej obecności na cyfrowym rynku książek. Decyzja jest motywowana nie tylko perspektywą finansową, ale także mocnym zaufaniem do potencjału Legimi oraz zaangażowania ich założycieli w rozwój firmy.

Co ciekawe, Adam Rogaliński, VP Corporate Development w Wirtualnej Polsce Holding S.A., poinformował, że firma ma zamiar rozszerzyć swoje udziały w Legimi:

– Na tym etapie traktujemy tę transakcję wyłącznie jako inwestycję finansową. Wirtualna Polska ma zamiar nabyć na tych samych warunkach dodatkowy pakiet akcji ­­­– łącznie do ok. 40% kapitału zakładowego – w związku z tym zaprosiliśmy akcjonariuszy Legimi do składania ofert sprzedaży akcji. Nie zdecydowalibyśmy się na tę inwestycję, gdyby nie nasza wysoka ocena zarówno potencjału Legimi, jak i zaangażowania założycieli w zarządzanie spółką.

Legimi, platforma obecna na rynku ebooków od kilkunastu lat, zyskała zaufanie ponad 900 wydawców, co pozwoliło do tej pory udostępnić użytkownikom ponad 450 tysięcy tytułów w ramach jednego abonamentu. Obszerne portfolio przekłada się na zaufanie klientów – pod koniec 2022 roku z serwisu korzystało już 200 tysięcy użytkowników. Finansowe wyniki Legimi rok do roku również wyglądają obiecująco, osiągając ponad 62,5 miliona złotych przychodów w 2022 roku, co stanowi wzrost o blisko 30% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wirtualna Polska Media S.A. wyraźnie stawia na dalszy rozwój i różnorodność oferty, a ich inwestycja w Legimi S.A. może otworzyć nowe możliwości dla obu firm, tworząc silne partnerstwo na rynku cyfrowych publikacji.

Źródło: materiały prasowe