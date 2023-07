Legalnie i za darmo – Gdzie pobierać ebooki? [PORADNIK]

Darmowe ebooki — skąd je pobierać?

Lato to idealny czas, by wyciągnąć z półki ulubioną książkę i odprężyć się z nią na balkonie, w parku lub na plaży. Ale co zrobić, gdy wszystkie ciekawe książki zostały już przeczytane, a portfel świeci pustkami po wakacyjnym wyjeździe? Z pomocą przychodzą darmowe ebooki. Istnieje wiele serwisów, które umożliwiają ich legalne pobieranie. W tym artykule wybraliśmy te najciekawsze.

Czytanie w formacie elektronicznym staje się coraz popularniejsze, a tradycyjne książki coraz częściej ustępują miejsca swoim elektronicznym odpowiednikom. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem klasycznych powieści, zapalonym czytelnikiem fantasy, czy też pasjonujesz się literaturą popularnonaukową, świat ebooków oferuje nieograniczone możliwości odkrywania nowych treści. Dzięki nim możemy zapoznać się z dziełami nieznanego nam jeszcze autora, spróbować nowego gatunku literackiego lub pogłębić wiedzę na wybrany temat. Dodatkowo, szukając darmowych ebooków, oszczędzamy swoje pieniądze, co jest zawsze wartościowe, zwłaszcza w dobie inflacji... ;)

Gdzie znaleźć legalne i darmowe ebooki?

W tym artykule postanowiliśmy stworzyć przewodnik, który przeniesie Cię do skarbnicy darmowych ebooków. Przedstawimy legalne polskie strony oraz popularne zagraniczne źródła, z których możesz pobierać ebooki za darmo i co najważniejsze – w pełni legalnie. Bez obaw o naruszanie praw autorskich, pokażemy Ci, jak odkryć świat darmowych ebooków i czerpać z nich pełnymi garściami.

Legimi i Empik Go w... Twojej osiedlowej bibliotece

Legimi i Empik Go to popularne platformy, które oferują szeroki wybór książek elektronicznych w ramach abonamentu. Choć usługi są płatne, istnieje możliwość zdobycia dostępu do nich całkowicie za darmo. To rozwiązanie przeznaczone dla czytelników, którzy korzystają z niektórych miejskich bibliotek. W ramach programu współpracy można otrzymać darmowe kody dostępu do Legimi i Empik Go, co pozwala na korzystanie z pełnej oferty tych platform bez ponoszenia kosztów. Jeśli jesteś zainteresowany(-a) takim rozwiązaniem, musisz najpierw sprawdzić, czy biblioteka w Twoim mieście bierze udział w programie partnerskim. Jeśli tak, wystarczy odwiedzić placówkę i poprosić o kod na miesięczny dostęp do Legimi lub Empik Go.

Wolne Lektury to jedno z najważniejszych miejsc dla miłośników literatury w Polsce. Ta legalna platforma oferuje dostęp do bogatej kolekcji darmowych ebooków, audiobooków oraz tekstów literackich. Jej celem jest udostępnienie klasyków literatury polskiej i światowej wszystkim zainteresowanym bez żadnych ograniczeń. Biblioteka Wolnych Lektur to prawdziwy skarb dla każdego czytelnika, pragnącego zgłębić dzieła literackie. Na stronie znajdziesz szeroki wybór ebooków, obejmujących rodzimą klasykę. Nie zabrakło również dzieł literatury światowej. Bogactwo tytułów i autorów sprawia, że każdy czytelnik znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Project Gutenberg to jeden z najstarszych i najbardziej znanych serwisów z darmowymi ebookami. Platforma oferuje ogromną kolekcję cyfrowych książek, która stale się rozszerza. Obecnie mamy tu ponad 70 tysięcy tytułów z różnych gatunków literackich, takich jak powieści, poezja, literatura faktu, dramaty i wiele innych. Możesz znaleźć tutaj wielkie arcydzieła pisarzy takich jak William Shakespeare, Jane Austen, Mark Twain, czy Charles Dickens. To doskonałe miejsce, aby zgłębić klasykę literatury światowej i odkryć ikoniczne dzieła literackie. Co ważne, Projekt Gutenberg oferuje ebooki w wielu językach.

Open Library to projekt mający na celu stworzenie wirtualnej biblioteki, która udostępnia miliony darmowych ebooków. Znajdziesz tu szeroki wybór tytułów z różnych dziedzin i gatunków literackich, w tym literaturę popularną, naukową, historyczną, powieści kryminalne i wiele innych. Open Library umożliwia wyszukiwanie i wypożyczanie ebooków online. Możesz przeglądać kolekcję, znaleźć interesujący Cię tytuł i wypożyczyć go na określony czas. Dzięki temu nawet bez fizycznego udania się do biblioteki, możesz mieć dostęp do wielu cennych książek. Co ciekawe, Open Library to nie tylko pobieranie książek. Platformę tworzy społeczność czytelników, którzy dzielą się opiniami, recenzjami i rekomendacjami.

ManyBooks to jeszcze jedna zagraniczna platforma oferująca szeroki wybór darmowych ebooków. Serwis zapewnia różnorodność gatunków i autorów. Bez względu na swoje preferencje literackie, możesz odkryć nowych autorów, cieszyć się popularnymi seriami książkowymi lub zgłębiać różne gatunki literackie. ManyBooks umożliwia pobieranie ebooków w różnych formatach, takich jak EPUB, MOBI czy PDF. Dzięki temu możesz dostosować swoje czytanie do preferowanego czytnika e-booków lub urządzenia mobilnego.