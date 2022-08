Wirtualna Polska wspiera Patronite. Inwestuje w serwis ponad 12 milionów złotych

40% udziałów — tyle wykupiła Wirtualna Polska w najpopularniejszym polskim serwisie, za pośrednictwem którego można wspierać ulubinoych twórców. Lokalny odpowiednik niezwykle popularnego Patreona okazał się ogromnym sukcesem. A sposób w jaki zmienia się podejście do internetowych treści jasno pokazuje, że to kierunek ku któremu od lat skłania się sieć. Wirtualna Polska doskonale sobie z tego zdaje sprawę, dlatego postanowiła, jak twierdzą włodarze platformy, uczyć się i wspierać tę inicjatywę. Stąd inwestycja o wartości ponad 12,6 milionów złotych.

Jak czytamy w oficjalnej wiadomości prasowej, nowy rozdział w serwisie ma być z zyskiem dla obu stron. Z jednej strony WP będzie mogła uczyć się od młodego pokolenia twórców którzy działają mniej szablonowo niż ma to miejsce w ich korporacyjnych strukturach. Z drugiej — sami twórcy korzystający z Patronite zyskają dostęp nie tylko do szerszego grona odbiorców dzięki tamtejszej promocji, ale także nowych sposobów monetyzacji.

Patroni ufundowali w Polsce całą generację niezależnych publicystów, radiostacji, gazet, podcasterów czy filmowców. Cieszymy się, że wspólnie z Wirtualną Polską będziemy mogli wykonać kolejny krok w realizacji naszej misji – chcemy sprawić, by wartościowi twórcy mogli docierać ze swoim przekazem do jak najszerszego grona odbiorców, ale również by jak najwięcej z nich mogło zamienić swoją pasję w pracę, wynagradzaną comiesięczną pensją - Tadeusz Chełkowski, założyciel Patronite