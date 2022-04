Wirtualna Polska inwestuje 20 mln zł w Restaumatic. Pyszne czy Uber Eats mają się o co martwić

Restaumatic to oprogramowanie w chmurze, z którego restauratorzy mogą korzystać w ramach abonamentu, a które to pozwala im na sprzedaż online bez pośredników, jak i umożliwia integrację systemów, monitorowania zamówień i zarządzania restauracjami.

Adam Rogaliński, VP Corporate Development Wirtualnej Polski Holding S.A. :

Rynek dostaw jedzenia w Polsce jest wart ok. 4 miliardów złotych i dynamicznie rośnie. Zdecydowaliśmy się na tę inwestycję, biorąc pod uwagę zarówno pozycję Restaumatic, jak i fakt, że pozwala nam na rozszerzenie działalności w nowym dla nas i bardzo perspektywicznym segmencie SaaS. Dodatkową wartością jest współpraca z wiodącymi polskimi inwestorami venture capital oraz założycielami najwyżej wycenianych polskich start-upów.

Wirtualna Polska dostrzegła właśnie potencjał w tym rynku i stała się mniejszościowym udziałowce w spółce Restaumatic, inwestując w nią 19,8 mln złotych. To niemal tyle samo, co przychody tej spółki w 2021 roku - 20 mln zł i dodatnie EBITDA.

Jak nie trudno się domyślić inwestycja ta zostanie spożytkowana na dalszy rozwój oferowanych produktów restauratorom w Polsce, a których to już pod swoimi skrzydłami Restaumatic ma w liczbie 4,8 tysiąca.

Zaznaczyłem an początku, iż tylko po części Restaumatic rozwiązuje problem restauratorów - bez dużych inwestycji i zmian na stronach, są w stanie we własnym zakresie zorganizować system dostaw i obsługi zamówień, bez udziałów agregatorów takich jak Pyszne czy Uber Eats. Pozostaje jednak problem zasięgów i dotarcia do potencjalnych klientów.

To podobny problem, jaki mają sprzedawcy na Allegro, którzy mają swoje sklepy internetowe, ale największy ruch i zamówienia dostarcza im platforma sprzedażowa Allegro. Ciężko to przeskoczyć i znaleźć na to rozwiązanie, zarówno sprzedawcom jak i restauratorom. Osobiście jednak kibicuje takim projektom, być może ta inwestycja, dużego podmiotu i ze sporymi zasięgami pozwoli na szersze dotarcie do klientów.

Źródło: Wirtualna Polska.