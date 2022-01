Radio 357 zdradza na co wydało prawie 10 mln zł w 2021 i na co zbierają w 2022

Zbiórka na Patronite.pl, która miała pozwolić na uruchomienie Radio 357 zawiązana została 5 października 2020 roku. W momencie startu rozgłośni 5 stycznia 2021 roku, już ponad 25 tys. Patronów wspierało radio kwotą prawie 600 tys. zł wpłacanych co miesiąc.

Aktualnie jest ich już ponad 43 tys. ze wsparciem miesięcznym na kwotę ponad 800 tys. zł. Tym samym Radio 357 stało się największym projektem finansowanym przez społeczność na Patronite.pl, zarówno pod względem liczby Patronów, jak i kwoty miesięcznego wsparcia - i to w zaledwie nieco ponad rok od uruchomienia zbiórki.

Jak przyjęli sami słuchacze Radio 357? Równie zaskakująco dobrze, w naszej rozmowie - Piotr Stelmach szczerze i otwarcie o pierwszym roku Radio 357 uzyskaliśmy potwierdzenie danych z powyższej grafiki (Źródło: Wirtualnemedia.pl). Piotr Stelmach doprecyzował nam, iż w listopadzie zeszłego roku stream radia został odtworzony przez 1,2 mln UU, co oznacza, że mają już dwa razy większą słuchalność niż Program III Polskiego Radia.

Radia FM badane są metodą ankietową, która może premiować duże, rozpoznawalne marki. Ale odnosząc się do tego konkretnego wyniku - jest on zaskakująco zbieżny z naszymi danymi. Przykładowo w listopadzie mieliśmy 1,25 miliona UU. Zakładając, że na jednym urządzeniu może nas słuchać więcej osób - dane z Mediapanelu wyglądają wiarygodnie.

Pamiętajmy przy tym, iż od kwietnia zeszłego roku dla Patronów radia uruchomiono serwis z podcastami - Twoje Radio 357, które notuje już odtwarzania na poziomie ponad 0,5 mln miesięcznie.

Radio 357 w swoim podsumowaniu ubiegłego roku, zdradza ile z wpłat Patronów zostało wydanych oraz ich procentowy udział w poszczególnych kategoriach wydatków.

Łącznie w 2021 roku spożytkowano kwotę 9 052 945 zł. Niemal połowa z tych pieniędzy przeznaczona została na wynagrodzenia dla dziennikarzy pracujących w radiu, współpracujących z nim i reporterów w kraju i za granicą. Pozostałe środki zostały wydane na wynagrodzenia pracowników administracji, finansowanie nowych projektów i na koszty funkcjonowania firmy oraz promocji radia.

Ten niebywały i bezdyskusyjny sukces Radio 357 nie znaczy, że radio przestanie się dalej rozwijać. Z początkiem tego roku zapowiedziano uruchomienie nowych audycji. Można tu wymienić:

Olga Mickiewicz, koordynująca zmiany w piątkowej ramówce:

Ciągle poszukujemy nowych pomysłów, możliwości i miejsca na takie propozycje w ramówce. Nasza antena żyje, rozwija się, nie stoi w miejscu. Tam, gdzie wspólnie z autorami dochodzimy do wniosku, że jest potrzebna nowa formuła audycji - szukamy jej. Rozmawiamy i decydujemy naprawdę zespołowo, bez odgórnych poleceń. Taki model przyjęliśmy - gwarantuje on słuchaczom, że Radio 357 będzie ciekawe, inspirujące i stworzy autorom przestrzeń sprzyjającą twórczej pracy. Wysoka jakość treści to nasz wyróżnik. Czytamy pytania, opinie, jesteśmy radiem, które słucha - znajduje to odzwierciedlenie w naszych propozycjach zmian i nowości - na przestrzeni ostatniego roku i teraz. I tak zostanie.