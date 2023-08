Z tej jednej zmiany w Windows się ucieszysz - o ile te programy cię irytują

Dla tych, którym nie w smak są preinstalowane programy, proces jest teraz prostszy niż kiedykolwiek. Wystarczy kliknięcie prawym przyciskiem myszy na takiej niechcianej aplikacji w menu Start i... wybrać opcję jej odinstalowania. I to właściwie tyle - dusze tych, których irytuje bloatware będą spokojniejsze, a przestrzeń dyskowa zostanie odzyskana. Amen!

Co możesz usunąć z Windows 11?

W najnowszej kompilacji użytkownicy systemu Windows 11 zyskują możliwość odinstalowania kolejnych "dodatkowych" aplikacji: w tym nowej aplikacji Zdjęcia, People oraz programu do obsługi pulpitu zdalnego. Jednak nie wszystkie programy pojawiają się w Menu Start - aby rozprawić się z tymi, których tam nie ma - należy przejść do Ustawień (użyj Windows + I lub wywołaj je z Menu Start) i potem Aplikacje > Zainstalowane aplikacje i na żądanym programie naciśnij trzy kropeczki - stąd już prosto do "Odinstaluj". Proste, prawda?

Zarządzanie środowiskiem systemu Windows 11 staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek. To kontynuacja szerszego trendu Microsoftu, który pozwala użytkownikom usuwać aplikacje, takie jak Aparat i Cortana, bez konieczności korzystania z nietypowych metod, jak np. winget czy programów do odinstalowania firm trzecich. Obniża to ryzyko uszkodzenia systemu, co w trakcie korzystania z niestandardowych metod jest całkiem realne. Teraz po prostu nie będzie powodu, żeby w Windows w ogóle takich rzeczy używać: właśnie z uwagi na możliwość łatwego usunięcia programów. Microsoft tutaj wykonuje bardzo ważny i bardzo potrzebny ruch w stronę użytkowników.

Na AW znalazł się ostatnio ciekawy trik (pierwotnego autorstwa Windows Latest) który pozwala zainstalować system Windows 11, unikając dodawania aplikacji firm trzecich do menu Start. Warto go poznać, jeżeli naprawdę irytuje Was bloatware w Windows 11 - choć zaznaczamy: tutaj trzeba system przeinstalować, co może być problematyczne dla wielu z Was. Natomiast nie ma to wpływu na działanie systemu, co warto tutaj podkreślić. Nie wiadomo natomiast, jak długo taka możliwość będzie w ogóle dostępna w instalatorze Windows 11: Microsoft wie o tym triku i w każdej chwili może go po prostu storpedować.

Co poza usuwaniem aplikacji?

Oprócz ułatwień w zarządzaniu aplikacjami, Windows 11 - kompilacja 25931 wprowadza wiele dodatkowych udoskonaleń. Obejmuje to m.in. usprawnienia panelu szczegółów w Eksploratorze plików, możliwość synchronizacji kolorów akcentu systemu Windows z myszkami i klawiaturami kompatybilnymi z efektem Dynamic Lighting, nowy zestaw emoji i aktualizacje modułów systemowych. Całkiem ciekawy zestaw zmian, które na pewno zostaną docenione przez użytkowników. I to się rzeczywiście ceni.