Takiej maszyny wirtualnej Windows XP jeszcze nie było. Prawdopodobnie jej nie użyjesz

Tuż po premierze właśnie ta grupa zaczęła intensywnie pracować nad wykorzystaniem potencjału tego urządzenia. Efektem ich wysiłków jest implementacja do emulatora UTM maszyny wirtualnej... Windowsa XP. Mimo, że gogle nie są jeszcze dostępne w sprzedaży - już teraz można zobaczyć efekty pracy ekipy stojącej za UTM. Trzeba przyznać, że Windows XP na goglach od Apple wygląda naprawdę ciekawie. Wideo udostępnione przez producenta przedstawia pracę UTM na visionOS. Niestety, obecnie brakuje obsługi danych wejściowych, co uniemożliwia pełną interakcję z emulowanym systemem. Niemniej jednak, miło jest popatrzeć na tego typu wykorzystanie visionOS.

UTM jest cenionym emulatorem / oprogramowaniem pozwalającym na hostowanie maszyn wirtualnych - jego pojawienie się na visionOS było właściwie kwestią czasu. Ponadto, to także pokaz siły tego dewelopera, który mimo ograniczeń AppStore, oferuje aplikacje - emulatory m. in. na iOS i iPadOS. Nie da się znaleźć ich w sklepach, ale deweloperzy mogą uruchamiać programy spoza repozytorium: co daje możliwość użycia emulatora na sprzętach mobilnych od Apple.

Gogle AR od Apple umożliwiają płynne przejścia pomiędzy trybami pełnej rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Choć zestaw nie posiada tradycyjnych kontrolerów ręcznych, to gesty oraz komendy głosowe pozwalają na aktywne korzystanie z aplikacji i funkcji. Właśnie to chcą zaimplementować spece z UTM do maszyny wirtualnej Windowsa XP: system ma być zdatny w obsłudze za pomocą komend wprowadzanych z użyciem gestów i głosu. Przyznam szczerze, że byłoby to ciekawe doświadczenie i chętnie bym się z nim zapoznać.

Dlaczego w ogóle ktoś wpadł na pomysł emulatora Windowsa XP w goglach od Apple? Cóż, jest to możliwe z uwagi na wydajność i długość czasu pracy urządzenia na jednym ładowaniu. Vision Pro mają zapewniać około dwóch godzin pracy na jednym cyklu, co jest imponującym wynikiem w kontekście intensywnej pracy jakiegokolwiek zestawu AR. Pod maską można znaleźć dwa układy od Apple: pierwszym z nich jest dobrze znany z komputerów układ M2, który charakteryzuje się świetnymi opiniami użytkowników. Drugi to zupełnie nowy układ R1 - ekskluzywny dla gogli. Pierwsze egzemplarze zestawu słuchawkowego Vision Pro trafią na rynek na początku przyszłego roku.

Spodziewajmy się więcej takich projektów

Pokaz siły UTM to nie tylko ciekawostka technologiczna: to także dobry prognostyk dla samych gogli. Jeżeli tak hermetyczne w swojej grupie docelowej projekty w ogóle się pojawiają dla visionOS, to znaczy to, iż zainteresowanie goglami wśród deweloperów nie jest małe: a wręcz przeciwnie. Apple po raz kolejny jest bliskie udowodnienia, że po raz kolejny wymyśla koło na nowo, ustanawia standardy w kolejnej niszy i zarabia na tym świetne pieniądze. Vision Pro wyglądają niesamowicie nie tylko na papierze - robią wrażenie także w kontekście realnych możliwości. I jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że osiągną rynkowy sukces. I to mimo swojej bardzo wysokiej i uznawanej za absurdalną - cenie.