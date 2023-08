Jak zainstalować Windows 11 bez irytujących dodatków? Łatwiej się nie da!

Windows przez wiele lat obecności na rynku mocno się zmienił - zmieniło się również podejście samego Microsoftu w jego dystrybucji. Kiedyś normą było "kasowanie" klientów za możliwość jego używania, a po latach... gigant doszedł do wniosku, że taki model trzeba nieco usprawnić. Choć Windows nie stał się darmowy, to w Redmond znaleziono sposób na jego "ukryty" koszt.

Mowa rzecz jasna o bloatware: Windows przez lata zarósł niemałą warstwą irytujących dodatków, od których nie da się uciec. Mowa tutaj m. in. o grach takich jak Candy Crush - nie potrzebujemy ich, ale musimy je zainstalować, bo... tego od nas wymaga sam Microsoft. I to niezależnie od tego, czy zapłaciliśmy za nasz OS, czy też go spiraciliśmy.

Trzeba sobie powiedzieć kilka rzeczy: zarówno piractwo, jak i instalacja Windows bez tych dodatków są... nielegalne. Taka operacja jest po prostu niezgodna z warunkami użytkowania OS-u i o ile raczej nikt nam z tego powodu raczej nie zrobi nic przykrego, to jest to nie w porządku. Potraktujcie więc to jako ciekawostkę i pamiętajcie: ta możliwość może się za jakiś czas zdezaktualizować. Gigant potwierdził ją pierwotnemu odkrywcy (zespół WindowsLatest) i dodatkowo wskazał, że się temu przygląda.

Co zrobić, aby zainstalować Windows 11 bez wkurzających dodatków?

Jeżeli szukaliście jakiegoś rozbudowanego poradnika, to będziecie rozczarowani. Wystarczy, że podczas instalacji ustalicie język na angielski, a region na "angielski (świat)". Tym samym, system nie zainstaluje automatycznie bloatware'u, jednak nie spowoduje to, że absolutnie wszystkie opcjonalne elementy Windows 11 przestaną Was nękać. Ta metoda zadziała - ale ma jeden haczyk: obejmuje wszystko, co pochodzi od firm innych, jak Microsoft.

Po wszystkim można zmienić język systemu na polski i przestawić region na Polski. Irytujące dodatki nie powinny się mimo tego pojawić. Dlaczego w ogóle taka operacja jest możliwa? Cóż, dla każdego języka / regionu, Microsoft ma konkretny zestaw tych "dodatków". Wiele części jest wspólnych, natomiast mogą występować między nimi pewne różnice, wynikające również z lokalnego prawa. W powyżej opisywanym przypadku, Microsoft po prostu najwyraźniej nie ma określonego zestawu tych dodatków. Instalator może zgłaszać pewne problemy, ale żaden z nich raczej nie powinien nam "zabronić" uzyskania Windows 11 bez bloatware'u. O ile jest to monit "OOBEREGION" - to możecie być właściwie pewni powodzenia.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że taka instalacja Windows 11 może spowodować problemy w przyszłości - jeżeli zamierzacie używać OS-u do pracy, lepiej jest jednak zainstalować "jedenastkę" z całym dodatkowym bagażem: po prostu nikt nam nie zagwarantuje, że w pewnym momencie taki system się nie popsuje, albo że taka jego konfiguracja nie okaże się problemem dla naszych programów.