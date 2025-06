Windows 11 wprowadza zapowiedzianą nowość. Na razie skorzystają nieliczni

Microsoft kontynuuje swoją ofensywę AI, wprowadzając szereg nowości do systemu Windows 11. Najnowsze zmiany obejmują zarówno unowocześnione menu Start, jak i integrację inteligentnego agenta AI w ustawieniach systemowych. Na razie z nowości mogą korzystać tylko użytkownicy komputerów Copilot Plus z procesorami Snapdragon X, należący do programu Windows Insider, ale z czasem funkcje te mają trafić do szerszego grona odbiorców.

Ustawienia AI. Teraz łatwiej znajdziesz opcję

Jedną z największych innowacji jest agent AI w aplikacji Ustawienia. Użytkownicy mogą teraz opisać problem w naturalnym języku – na przykład „kursor myszy jest za mały” – a system nie tylko podpowie rozwiązanie, ale z odpowiednim pozwoleniem samodzielnie je zastosuje. To ważny krok w kierunku uproszczenia obsługi systemu operacyjnego, choć Microsoft zastrzega, że rekomendacje AI mogą być niedokładne. Dlatego też pojawia się ostrzeżenie o możliwych błędach, szczególnie w przypadku działań takich jak przywracanie ustawień fabrycznych.

Zmian doczekało się także menu Start, które zyskało bardziej przestronny i przewijalny widok „Wszystkie aplikacje”, wraz z nowym układem kategorii. Z myślą o użytkownikach dużych ekranów, dodano również panel towarzyszący do telefonu, oferujący szybki dostęp do kontaktów, wiadomości, połączeń, poziomu baterii i innych danych z synchronizowanego smartfona (iOS lub Android).

To jednak nie koniec nowości. Microsoft zapowiedział także aktualizacje aplikacji systemowych:

Paint otrzyma funkcje selekcji opartej na zawartości oraz możliwość generowania naklejek na podstawie tekstu.

W aplikacji Zdjęcia pojawi się narzędzie „Relight”, umożliwiające dodanie nawet trzech źródeł światła do fotografii.

Snipping Tool zyska opcję „Perfect Screenshot”, inteligentnie kadrującą zrzuty ekranu, funkcję kopiowania tekstu ze zdjęć oraz pipetę do próbkowania kolorów.

W Notatniku pojawią się funkcje automatycznego pisania z pomocą AI, a w Eksploratorze plików użytkownicy będą mogli generować streszczenia plików czy edytować zdjęcia bez konieczności ich otwierania.

