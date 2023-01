Czym jest Windows Subsystem for Linux i jak zacząć z niego korzystać?

Jedną z ciekawszych nowości w Windows 11 oraz w Windows 10 jest Windows Subsystem for Linux. Jego bytność stanowi jeden z mocniejszych dowodów na to, że w Microsofcie odbyły się istotne zmiany w podejściu do otwartoźródłowego, pozornie tylko konkurencyjnego oprogramowania. Można spokojnie przyznać, że Windows i Linux mogą (niemalże) dosłownie "stać w jednym domku".

Windows Subsystem for Linux (WSL) to moduł, który pozwala na uruchamianie programów Linuxa na komputerze z systemem Windows. Jest to specjalna funkcjonalność dostępna w systemie Windows 10, która umożliwia używanie narzędzi i poleceń Linuxa bez konieczności korzystania z emulatorów lub maszyn wirtualnych. WSL pozwala na łatwiejsze wykorzystywanie narzędzi programistycznych dostępnych tylko dla systemów Linux, np. kompilatorów, narzędzi do zarządzania pakietami, itp. Dzięki temu, że WSL działa na poziomie systemu operacyjnego, programy uruchamiane w WSL mogą wykorzystywać zasoby systemu Windows, takie jak procesory i pamięć, co zapewnia wysoką wydajność.

Aby rozpocząć korzystanie z WSL, należy najpierw upewnić się, że posiadamy system Windows 10 w wersji od 1709 lub nowszej. Następnie należy włączyć funkcjonalność WSL w ustawieniach systemu. Możemy to zrobić poprzez wybór "Programy i funkcje" w ustawieniach systemu, a następnie włączenie opcji "Windows Subsystem for Linux" w sekcji "Funkcje systemu Windows". W przypadku Windows 11, WSL jest już wbudowany w system, więc nie ma potrzeby instalowania go jako osobnej funkcji. Kolejnym krokiem jest pobranie i zainstalowanie dystrybucji Linuxa, którą chcemy używać. Możemy to zrobić poprzez sklep Microsoft Store, gdzie dostępne są dystrybucje takie jak Ubuntu, Debian czy Kali Linux. Po zainstalowaniu dystrybucji, możemy uruchomić ją za pomocą wiersza poleceń, korzystając z polecenia "bash" lub "wsl". Jeśli chcesz używać Windows Terminal jako domyślnego okna terminala dla WSL, wystarczy ustawić go jako domyślnego terminalu dla WSL. Można to zrobić poprzez ustawienia Windows Terminal, klikając na ikonkę trzech kropek w prawym górnym rogu i wybierając opcję "Ustawienia". Następnie przejdź do sekcji "integracja" i ustaw Windows Terminal jako domyślny terminal dla WSL.

W czym Windows Subsystem for Linux objawia swoją użyteczność

Wewnątrz Windows Subsystem for Linux możliwe jest uruchamianie poleceń i skryptów Linuxa bezpośrednio na komputerze z systemem Windows, co umożliwia programistom i administratorom korzystanie z narzędzi i skryptów, które są dostępne tylko dla systemów Linux. Dzieje się to przy okazji bardzo wysokiej wydajności, bowiem WSL pozwala na uruchamianie aplikacji Linuxa bezpośrednio na systemie Windows, co zwiększa wydajność i zmniejsza opóźnienia w porównaniu z uruchamianiem aplikacji przez pośrednictwo maszyny wirtualnej. Co więcej, WSL pozwala na łatwe przechodzenie między systemem Windows i Linux, co umożliwia programistom korzystanie z narzędzi i skryptów z obu systemów operacyjnych.

Trzeba przy tej okazji stwierdzić ponadto, że WSL pozwala na korzystanie z różnych dystrybucji Linuxa, co pozwala na dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, pozwala na korzystanie z wielu narzędzi i bibliotek dostępnych tylko dla systemów Linux, w tym narzędzi programistycznych, narzędzi zarządzania pakietami i narzędzi administracyjnych.

Do czego może przydać się Windows Subsystem for Linux?

Oprócz tego, jak działa Windows Subsystem for Linux i jak go uruchomić, trzeba powiedzieć sobie również o tym, do czego ów mechanizm może się przydać. A jest tutaj trochę istotnych niuansów do przemyślenia. Microsoft uznaje się obecnie w branży jako jedną z tych firm, które szczególnie dobrze dbają o wszelkiej maści profesjonalistów IT, którzy mogą korzystać z WSL tak, jak tego potrzebują.

WSL pozwala programistom na uruchamianie i testowanie skryptów i aplikacji Linuxa na systemie Windows, co umożliwia korzystanie z narzędzi programistycznych dostępnych tylko dla systemów Linux. Nie wszystkie bowiem są dostępne na Windows i nie trzeba już wybierać między jednym, a drugim OS-em - teraz w prosty sposób można mieć wszystko w jednym miejscu. Na pewno będzie przydatny również administratorom sieci w zakresie uruchamiania poleceń i skryptów Linuxa na systemie Windows, co umożliwia zarządzanie serwerami i urządzeniami sieciowymi działającymi pod kontrolą Linuxa. Nie bez znaczenia jest również uruchamianie narzędzi do przetwarzania i analizy danych dostępnych tylko dla systemów Linux na systemie Windows, co umożliwia analitykom dostęp do szerszej gamy narzędzi do pracy z danymi.

Trzeba pamiętać również o dostępie narzędzi do wirtualizacji dostępnych tylko dla systemów Linux na systemie Windows: monitorowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi opartymi na Linuksach przestaje być już szczególnie skomplikowane i pod wieloma aspektami "upierdliwe". Dodatkowo, WSL pozwala również na uruchamianie narzędzi do testowania i ochrony sieci dostępnych tylko dla systemów Linux na systemie Windows, co docenią wszelkiej maści administratorzy IT oraz spece od cyberbezpieczeństwa. Te osoby, które pracują nad automatyzacją różnych procesów, docenią uruchamianie skryptów automatyzujących dostępnych tylko dla systemów Linux na systemie Windows.

Windows Subsystem for Linux jest narzędziem naprawdę potężnym

Windows Subsystem for Linux jest narzędziem szczególnie przydatnym w zastosowaniach profesjonalnych, gdzie nie chcemy wybierać między Linuksem, a Windowsem na jednej maszynie, w jednym momencie. Możliwość łatwego dostępu do plików z Eksploratora, bardzo łatwa integracja i wręcz trywialnie prosta konfiguracja powodują, że każdy, kto pracuje na obydwu OS-ach, powinien się tym zainteresować. Tym bardziej, że Microsoft zrobił naprawdę wiele ku temu, aby z rozwiązania korzystało się naprawdę przyjemnie.