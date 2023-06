Na to czekali fani. Windows Subsystem for Android z ważną aktualizacją!

Uczestnicy programu Windows Insider mają powody do radości, ponieważ mogą już pobrać najnowszą aktualizację funkcji dla Windows Subsystem dla Androida. Nowa wersja (kompilacja 2304.40000.5.0) wprowadza wiele dodatkowych funkcji, ale najbardziej wyczekiwaną z nich jest możliwość udostępniania plików.

Nowa funkcja udostępniania plików umożliwia użytkownikom systemu Windows Subsystem dla Androida dostęp do folderów użytkownika Windows, takich jak Dokumenty i Zdjęcia. Dzięki temu, operacje takie jak przesyłanie zdjęć do aplikacji społecznościowych lub edycja wideo w aplikacjach są jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Udostępnianie folderów jest domyślnie włączone dla użytkowników wersji testowej, a ponadto można je również włączać i wyłączać w ustawieniach Windows Subsystem for Android. Kiedy udostępnianie folderów jest włączone, folder profilu użytkownika Windows (np. "C:\Users\Jakub") jest prezentowany w podsystemie jako "/sdcard/Windows".

Microsoft ponownie potwierdza, że bezpieczeństwo jest równie istotne jak wygoda w kontekście WSA. Aplikacje na Androida muszą uzyskać zgodę użytkownika, aby wyświetlić lub edytować pliki. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzielone uprawnienia w ustawieniach aplikacji. WSA również chroni przed złośliwymi aplikacjami, skanując wszystkie aplikacje na Androida pod kątem zagrożeń podczas instalacji i blokując potencjalnie groźne programy, niezależnie od tego, czy aplikacja została pobrana ze sklepu Amazon Appstore czy zainstalowana w jakikolwiek inny możliwy sposób.

Jednak istnieje kilka ograniczeń, o których należy pamiętać. Tylko pliki znajdujące się w folderze profilu użytkownika Windows są dostępne dla Podsystemu. Foldery systemowe Windows, Program Files, foldery innych użytkowników, dyski zewnętrzne itp. nie są obsługiwane. Dodatkowo, niektóre pliki i foldery są wyłączone z udostępniania, takie jak ukryte pliki/foldery Windows (np. AppData) oraz ukryte pliki/foldery Androida (o nazwach z prefiksem kropki). Ponadto, pliki wykonywalne o rozszerzeniu ".exe" są wyłączone z udostępniania z powodów bezpieczeństwa.

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z funkcji udostępniania, można teraz również przeciągać i upuszczać pojedyncze pliki z Eksploratora plików do otwartych aplikacji na Androidzie, które obsługują udostępnianie plików. Niektóre aplikacje na Androidzie pozwalają również wklejać pliki skopiowane do schowka systemowego Windows. W takich przypadkach aplikacje mają dostęp jedynie do odczytu udostępnionego pliku.

Pełny dziennik zmian aktualizacji obejmuje nie tylko funkcję udostępniania plików, ale także inne ulepszenia i aktualizacje. Wśród nich znajdują się: przeprojektowanie designu WSA, umożliwienie aplikacjom oznaczającym android.hardware.type.pc w swoim manifeście otrzymywania nieprzetworzonych zdarzeń wejściowych, ulepszenia kompatybilności API Wi-Fi, ulepszenia kompatybilności sprzętowej kamery, aktualizacja zabezpieczeń jądra Linux, aktualizacja WebView Chromium do wersji 113 oraz aktualizacje zabezpieczeń systemu Android 13.

Windows Subsystem for Android rozwija się w piękny sposób

Nie ma co - WSA jest jedną z tych funkcji Windows 11, które rozwijają się w naprawdę przyjemny sposób. Użytkownicy tego rozwiązania mogą być naprawdę zadowoleni - również i ja świetnie się bawię w trakcie używania aplikacji z systemu Android na Windowsie. Bliźniacza funkcja - Windows Subsystem for Linux również rozwija się doskonale - Microsoft należy pochwalić za to, że tak sprawnie udało mu się wprowadzić zarówno pingwinka, jak i zielonego robocika pod okienkową strzechę.