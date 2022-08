Windows zyska narzędzie do rozpoznawania tekstu na obrazkach

PowerOCR pozwoli kopiować tekst z obrazków

Zestaw aplikacji PowerToys nie jest co prawda integralną częścią systemu Windows, ale jest dostępny za darmo ze sklepu z aplikacji w Windows 10/11, a także można go pobrać niezależnie. Obecnie na pakiet składają się między innymi takie aplikacje jak Color Picker (pozwala odczytać kolor z każdego miejsca na ekranie), Image Resizer (masowa zmiana rozmiaru zdjęć) oraz FancyZones (ułatwiający ułożenie okien różnych aplikacji obok siebie). Wkrótce do pakietu mają dołączyć kolejne użyteczne aplikacje jak Screen Ruler (zmierzy odległość między dwoma punktami na ekranie w pikselach) oraz właśnie PowerOCR, czyli narzędzie do rozpoznawania tekstu. Program będzie bazował na płatnej aplikacji TextGrab, która ma bardzo podobne możliwości.

Jak możecie przekonać się patrząc na poniższy screen, skopiowanie tekstu ze zdjęcia będzie bardzo prostą czynnością. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni fragment na ekranie i skopiować zawartość schowka do notatnika. Silnik OCR rozpozna litery i skopiuje tylko zawartość tekstową. Trudno powiedzieć jak narzędzie będzie sobie radziło np. z ze zdjęciami gdzie litery mogą być niewyraźne, ale z pewnością jest to spory krok do przodu w kwestii możliwości Windowsa. Rozpoznawanie tekstu nie jest niczym nowym, dedykowane aplikacje do takich operacji dostępne są od wielu lat, ale przeważnie kosztują całkiem poważne pieniądze, więc dodanie takiej funkcji do darmowego pakietu PowerToys warto docenić.

Niestety nie wiemy jeszcze kiedy PowerOCR trafi do pakietu, główna funkcjonalność programu działa już bez zarzutu, ale jej twórca potrzebuje jeszcze nieco czasu na dopieszczenie wszystkich elementów interfejsu. Nie powinno to potrwać długo.

źródło: TechSpot