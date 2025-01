Problemy z Windows 11. Nowa aktualizacja psuje PoE 2

Gracze wczesnego dostępu Path of Exile 2 mogą w ostatnim czasie doświadczać dziwnych "zamrożeń" podczas rozgrywki i błędnie winić za to dewelopera. Tymczasem źródło problemu jest w systemie.

Path of Exile 2 to jedna z najbardziej udanych premier wczesnego dostępu w historii gier wideo. Już w pierwszym dniu w grze bawiło się równocześnie niemal 600 tysięcy graczy na Steamie, a przecież nie jest to jedyna platforma, na której można zagrać w produkcję Grinding Gear Games. Na samym PC jest jeszcze oddzielny launcher i nie można zapomnieć o konsolach PlayStation i Xbox.

Warto zaznaczyć, że Path of Exile 2 jest grą niezwykle dynamiczną, w której nawet sekunda może decydować o życiu lub śmierci. Dlatego też nawet nieznaczne opóźnienie lub ścinka mogą graczy wiele kosztować.

Windows 11 stoi za problemami w PoE 2. Gracze narzekają

Aktualizacja Windows 11 24H2 przysporzyła wielu graczom problemów. Jak wynika z licznych zgłoszeń, najnowsza wersja systemu operacyjnego Microsoftu negatywnie wpływa na działanie popularnych tytułów, takich jak Path of Exile 2 oraz Assassin’s Creed Origins. Problemy obejmują nie tylko spadki wydajności, ale także całkowite zawieszanie systemu, co zmusza użytkowników do wymuszonego restartu komputera.

Najwięcej uwagi poświęcono problemom z Path of Exile 2. Według graczy oraz portalu Windows Latest, gra potrafi doprowadzić do całkowitego zablokowania systemu w momencie ładowania nowych obszarów. Bug związany z zarządzaniem procesami przez system powoduje, że obciążenie procesora osiąga 100%. W rezultacie dochodzi do zacinania dźwięku, opóźnień w ruchu kursora, a system przestaje odpowiadać. Często jedynym rozwiązaniem jest ręczne wyłączenie komputera.

Najgorsze jest to, że gracze kierują swoją złość w złym kierunku. Na niektóre gry, w tym wspomnianą część Origins wylała się fala negatywnych komentarzy na platformie Steam. Niektórzy użytkownicy próbują radzić sobie z sytuacją, ograniczając liczbę rdzeni procesora za pomocą narzędzi takich jak Ryzen Master lub ustawień affinities. Choć działanie to może czasowo poprawić stabilność systemu, nie jest ono wystarczające – gry wymagają dostępu do większej liczby rdzeni. W skrajnych przypadkach użytkownicy zmuszeni są do cofnięcia aktualizacji systemu do wersji 23H2 lub powrotu do Windows 10, co skutecznie eliminuje błędy.