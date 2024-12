Ktoś tego w ogóle używa? Windows 11 usprawnia jedno z narzędzi

Microsoft wprowadza kolejną funkcję do Windows 11, która ma uczynić korzystanie z systemu jeszcze bardziej intuicyjnym. Użytkownicy będą mogli korzystać z nowego przycisku „Emoji i więcej” na pasku zadań, który ułatwi wstawianie emotikonów, symboli, walut czy specjalnych znaków bez konieczności zapamiętywania skrótów klawiaturowych.

Nowa-stara funkcja Windows 11

Funkcja „Emoji i więcej” to rozwinięcie istniejącego menu klawiatury, dostępnego dotychczas przez skróty Win + . lub Win + ;. Nowy przycisk pojawi się na pasku zadań, ale tylko jeśli użytkownik włączy go w ustawieniach personalizacji. Dzięki temu dostęp do menu emoji i symboli będzie możliwy jednym kliknięciem.

Nowa funkcja oferuje dodatkowy przełącznik „Podczas pisania”, który sprawia, że ikona pojawia się tylko wtedy, gdy użytkownik wpisuje tekst w polu edycyjnym. To praktyczne rozwiązanie, które zapobiega zbędnemu zaśmiecaniu paska zadań.

Wizja portalu Windows Latest

Nowość z pewnością znajdzie swoich zwolenników, zwłaszcza wśród konsumentów, którzy często korzystają z emoji czy symboli, ale nie pamiętają odpowiednich skrótów klawiaturowych. Funkcja jest szczególnie przydatna dla użytkowników ekranu dotykowego, gdzie wprowadzanie tekstu bywa bardziej czasochłonne. Jednak niektórzy mogą uznać nowy przycisk za zbędny element, który tylko zwiększa wizualny chaos na pasku zadań. Microsoft zdaje się być świadomy takich opinii, dlatego umożliwia pełne wyłączenie tej funkcji lub dostosowanie jej działania do indywidualnych preferencji.

Funkcja „Emoji i więcej” jest obecnie testowana w ramach aktualizacji Windows 11 Build 22635.4580 (KB5046733) w kanale Beta. Jej oficjalne wdrożenie zaplanowano na wersje 23H2 oraz 24H2, choć nie podano jeszcze dokładnych ram czasowych. Oprócz nowego przycisku Microsoft wprowadza kolejne usprawnienia paska zadań, takie jak rekomendacje aplikacji, stron internetowych oraz układów okien.

Grafika: depositphtos