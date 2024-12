Microsoft upadł na głowę. Nadal rekomendują narzędzie Windowsa 7

Windows 11 systematycznie wypycha swojego poprzednika. Coraz więcej użytkowników komputerów osobistych pracuje już na najnowszej wersji systemu. Ten stale jest rozwijany i co rusz pojawiają się aktualizacje, a wraz z nimi nowe funkcje. Windows 11 miał być symbolem odejścia od przestarzałych funkcji i interfejsów. Tymczasem, jak wynika z zaktualizowanej dokumentacji wsparcia technicznego, firma nadal rekomenduje używanie narzędzia z Windowsa 7, czyli systemu sprzed 15 lat.

Reklama

Back up and Restore lepsze na Windows 7?

Windows 11 wprowadził nową aplikację do tworzenia kopii zapasowych, zwaną Windows Backup, która działa w powiązaniu z usługą OneDrive. Jednak to rozwiązanie ma swoje ograniczenia – pozwala na backup jedynie określonych folderów, takich jak Dokumenty czy Zdjęcia, oraz ustawień systemowych, takich jak tapety czy hasła do Wi-Fi. Nie umożliwia jednak wykonania pełnej kopii obrazu systemu operacyjnego.

Z kolei klasyczne narzędzie Backup and Restore z Windows 7 oferuje bardziej zaawansowane funkcje. Umożliwia ono tworzenie kompletnej kopii zapasowej obrazu systemu, obejmującej zarówno system operacyjny, jak i aplikacje oraz pliki użytkownika. To rozwiązanie pozwala na pełne przywrócenie systemu w przypadku awarii, co czyni je niezastąpionym w sytuacjach kryzysowych.

Warto zauważyć, że dokumentacja wsparcia technicznego nie zawsze rekomendowała używanie narzędzia z Windowsa 7. Dopiero na początku tego tygodnia Microsoft po cichu zaktualizował dokumentację wsparcia. Notkę mogli zauważyć subskrybenci kanału RSS Microsoftu, za pośrednictwem którego przedsiębiorstwo poinformowało o wprowadzonych zmianach.

Nie ulega wątpliwości, że Microsoft również zdaje sobie sprawę z tego, że narzędzie do tworzenia kopii zapasowych z Windows 7 jest bardziej zaawansowane i oferuje wiele funkcji niedostępnych w nowej aplikacji. Umożliwia nawet wykonanie kopii zapasowej obrazu systemu, w tym stworzenie pełnego obrazu zapasowego systemu operacyjnego. Kopia zapasowa obejmuje instalację Windowsa 11, aplikacje oraz pliki osobiste. Tworząc ją za pomocą narzędzia z Windows 7, można przywrócić obraz kopii zapasowej i ożywić system Windows 11, gdy ten przestanie się uruchamiać.

Grafika: depositphotos